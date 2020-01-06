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السعودية تحكم بالإعدام والصلب بمكان عام بحق سفاح ارتكب عشرات الجرائم

السعودية تحكم بالإعدام والصلب بمكان عام بحق سفاح ارتكب عشرات الجرائم
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أيدت محكمة الاستئناف في الجوف بالعربية السعودية، حكم الإعدام بالقتل والصلب في مكان عام، بحق مواطن عرف باسم (السفاح المقنع).

وبحسب صحيفة (عكاظ) السعودية، صدر الحكم بعد إدانته، بعشرات جرائم القتل المتعمد والسطو المسلح وسرقة السيارات، وإطلاق النارعلى دوريات الأمن.

وجاء في حيثيات الحكم، أنه تمت إدانة المدعى عليه (35 عاماً) كذلك بجريمة انتهاك عرض ابنة شقيقته.

واعتبرت المحكمة "ما أقدم عليه الجاني من جرائم خطف وسلب وسرقة وتهديد وسطو مسلح، انتهاكاً لحرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة، وضرباً من ضروب الحرابة، والسعي في الأرض فساداً".

وقررت لجنة من 3 قضاة معاقبة المدان، بتنفيذ حد الحرابة بحقه، واقترحت الدائرة القضائية، تنفيذ حكم القتل والصلب في مكان عام، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم وبات نهائياً واجب النفاذ ولا عفو فيه.

وذكرت صحف سعودية، أن "السفاح درج على تنفيذ جرائمه بمعدل جريمة إلى جريمتين في اليوم الواحد وبالسيناريو نفسه، باستخدام رشاش، وبمعية ابن خالته، وهو شاب يعاني إعاقة كان يتولى قيادة السيارات، ويشارك في عمليات إجرامية، وواجه المصير نفسه".

وحصرت (عكاظ) أكثر من 90 عملية سطو مسلح، أدين بها الجاني، خلاف عمليات تهريب وترويج المخدرات، وسلب مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، وخاصة من الباكستان والهند وسيرلانكا ومصر والسودان، ونفذ عملياته الإجرامية، في مناطق ومدن عدة، منها المدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، والقصيم، وتيماء، وأملج، وقرى مجاورة.

وسلب الجاني من ضحاياه مئات الآلاف من الريالات، خلاف أجهزة الجوالات والسيارات ومقتنياتهم الشخصية، وكان يحمل سكيناً ورشاشاً بشكل مستمر، إضافة إلى لبسه قناعاً وقفازات في يديه، ودأب على تقييد ضحاياه بعد سلبهم أموالهم تحت تهديد السلاح، وحبسهم في غرفة في مسرح الجريمة، وسلب جوالاتهم لتعطيل أي بلاغات فورية.

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