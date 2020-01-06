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اليابان: بإمكاننا مطالبة لبنان بتسليم "غصن" رغم عدم وجود اتفاقية شراكة

اليابان: بإمكاننا مطالبة لبنان بتسليم "غصن" رغم عدم وجود اتفاقية شراكة
كارلوس غصن الرئيس السابق لنيسان موتور
رام الله - دنيا الوطن
قالت اليابان اليوم الاثنين، إنه ما زال بإمكانها مطالبة لبنان بتسليم كارلوس غصن، الرئيس السابق لـ (نيسان موتور) الذي فرّ منها إلى لبنان.

وفي أول إفادة للحكومة اليابانية منذ فرار غصن، لم تتطرق وزيرة العدل اليابانية، ماساكو موري، بدرجة تذكر إلى تفاصيل ملابسات فراره، وكررت قولها للصحفيين: إنها لا يمكنها التعليق على التفاصيل، لأن التحقيقات ما زالت جارية.

وأشارت موري، إلى أنّه من حيث المبدأ، يمكن لطوكيو تقديم طلب تسليم لدولة لا تربطها بها اتفاقية تسليم، وفق (ليبانون ديبت). 

وأضافت للصحفيين في طوكيو، أنّ مثل هذا الطلب يحتاج لفحص دقيق بناء على إمكانية "ضمان المعاملة بالمثل و(احترام) القانون المحلي للدولة الشريكة".

ولم توضح ما الذي يتطلب ضمان المعاملة بالمثل، ولم توضح كذلك ما إذا كان هناك أي مواطنين لبنانيين في اليابان مطلوبين لدى السلطات في بلادهم.

وكسر المسؤولون اليابانيون الصمت، يوم الأحد، بشأن فرار غصن، قائلين: إنهم سيشددون إجراءات الهجرة، ووعدوا بتحقيق شامل، وأصدرت السلطات كذلك، مذكرة اعتقال دولية بحق غصن.

وقالت السلطات اللبنانية: إنها تلقت مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق غصن، وإنه دخل البلاد بصورة قانونية.

بدوره، قال مسؤول أمني لبناني بارز: إنّ لبنان لا يسلم مواطنيه.

فيديو: تفاصيل مثيرة في طريقة هروب المليونير اللبناني كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان

 

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