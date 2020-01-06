الحرب بالشمال والجنوب والتهدئة.. كشف تفاصيل تقرير معهد أبحاث الأمن القومي بإسرائيل



ويشار إلى أن المعهد، لا يستبعد أن تُرجئ إيران ردّها إلى مرحلة مقبلة، حيث تخفض الولايات المتحدة وحلفاؤها، مستوى التأهب.



وقدّم رئيس المعهد الميجر جنرال احتياط عاموس يادلين، التقرير السنوي للمعهد إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ويعتقد المعهد، أن خطر التدهور إلى معركة عسكرية في شمال إسرائيل، ازداد هذا العام بشكل كبير، وقد يسفر عن الانجرار إلى حرب جديدة في لبنان، في أعقاب رد إيراني محتمل ضد أهداف إسرائيلية.



أما بالنسبة لقطاع غزة، فجاء في التقرير، أن خطر الانجرار إلى معركة عسكرية لا يزال قائماً، وفي هذا الحال يوصي بأن توجه إسرائيل ضربة قاسية إلى الجناح العسكري لحركة حماس، دون الحفاظ على بقاء الحركة كالجهة الحاكمة، ومع ذلك حذر التقرير من إعادة احتلال القطاع، بل يفضل التوصل إلى اتفاق تهدئة.



رام الله - دنيا الوطنرأى معهد أبحاث الأمن القومي في إسرائيل، أن تصفية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قد يودي إلى تغيير استراتيجي في المنطقة، يكون من السابق لأوانه تقييم انعكاساته، إلا أنه يُلزم إسرائيل بالاستعداد للسيناريوهات كافة، ابتداءً من تصعيد محدود، وانتهاءً بصراع واسع النطاق بين إيران والولايات المتحدة.