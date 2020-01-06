وفاة شاب غرقاً على شواطئ تركيا تَفجع الفلسطينيين والعائلة تروي التفاصيل

فُجع الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بخبر وفاة الشاب سلمان البشيتي من محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة، على شواطئ تركيا، أثناء محاولته الهجرة لأوروبا عبر اليونان.



وروى طارق البشيتي، شقيق سلمان، لـ "دنيا الوطن" تفاصيل غرق سلمان، وعدد آخر من المهاجرين بينهم فلسطينيون وسوريون بالبحر، فجر الخميس الماضي، قائلاً: "كان سلمان في تركيا منذ شهر، وتوجه فجر الخميس عبر البحر من تركيا لجزيرة يونانية".



وأضاف البشيتي: "البحر يبدو كان صعباً في ظل وجود المنخفضات الجوية، وكانت الأمواج عاتية، الأمر الذي أدى لغرق المركب"، لافتاً إلى أنه تم العثور على جثمان سلمان، وثمانية آخرين، فيما بقي مصير سبعة مجهولاً حتى اللحظة.



وتابع البشيتي: "نقوم بإجراءات لنقله من تركيا للقاهرة إلى قطاع غزة عبر (معبر رفح)، قمنا وحدنا بكل الإجراءات بالتنسيق مع القنصلية الفلسطينية في اسطنبول".



وأكمل: "جهزنا الأوراق اللازمة، وسلمان لم يكن الشهيد الأول، واعتقد أنه لن يكون الأخير، وذلك كله بسبب الحصار والظروف التي يعانيها القطاع، فالجميع يعتقد أن جنة الله في الأرض بأوروبا، وأخي يحاول منذ أكثر من سنة، أن يطلع وهذا قدر الله".





يذكر، أن عدداً من أبناء قطاع غزة، غرقوا في شواطئ البحر المتوسط، خلال محاولتهم الهجرة لأوروبا، فيما توفي عدد آخر في ظروف مختلفة.

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال