قوات الاحتلال تُفكك تسعة مساكن وتستولي عليها في بلدة العوجا

هدم مساكن - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

فكّكت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تسعة مساكن، واستولت عليها في بلدة العوجا شمال أريحا.



وأوضح رئيس بلدية العوجا صلاح فريجات، أن قوات الاحتلال فككت تسعة مساكن، تقطنها عدة عائلات من أصل 70 مسكناً مهددة بالإزالة والتفكيك خلال أسبوع، لافتاً إلى أنه جرى إقامتها عبر البلدية، وبتمويل من مكتب الأمم المتحدة؛ لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومؤسسة (معا) التنموية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأفادت (وفا)، بأن جيش الاحتلال، كان قد أعلن منطقة رأس العوجا، منطقة عسكرية مغلقة، ومنع الطواقم الصحفية والحقوقية من الوصول إليها.