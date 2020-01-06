شؤون فلسطينية

الديمقراطية تُدين الاعتقالات والاقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية

الديمقراطية تُدين الاعتقالات والاقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ما تقوم به قوات الاحتلال من اقتحامات متواصلة للمدن والبلدات الفلسطينية واعتقالات تعسفية يومية، تطال عشرات المواطنين الفلسطينيين. 

ورأت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن سلطات الاحتلال، تستغل التطورات الإقليمية في إيران والعراق وليبيا، وانشغال العالم بها، بمحاولة فاشلة؛ لإخماد الانتفاضة، والهيئات المتنقلة في أنحاء الضفة الفلسطينية. 

كما دعت الجبهة، إلى ضرورة توفير الغطاء السياسي للحركة الشعبية الناهضة، من خلال تشكيل أطر وطنية على مستوى الضفة، وباقي المدن والبلدات؛ لتوحيد الحركات والهيئات والانتفاضات، نحو مقاومة شعبية شاملة. 

وكانت قوات الاحتلال، قد داهمت بلدات العيساوية والعيزرية وصوريف ومدن الخليل، واعتقلت الشبان، راضي صلاح طقاطقة، عامر خالد طقاطقة، مجاهد يوسف طقاطقة، محمود احمد طقاطقة، ماجد صلاح طقاطقة، محمد خالد ثوابتة، مقداد القواسمي، نور الدين عنان القاضي، المحرر خالد غنيمات، نور الدين حدوش، غسان عليان، وسيم عبيد، فراس طارق مصطفى، مرعي درباس، هيثم الأسمر، داوود عليان، أكرم عطية، وسام أبو الحمص، عمران مصطفى، محمد جمال عوض. 

يذكر، أن سلطات الاحتلال، لم تتوقف عن مداهمة بلدة العيساوية، منذ استشهاد الشاب محمد سمير عبيد، شهيد الشعب والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خلال العام الماضي، كما لم تتوقف عن مداهمة بلدة العيساوية، منذ استشهاد الشاب نسيم مكافح أبو رومي.

أخبار ذات صلة

محافظ القدس يُهيب بالمواطنين الاستعداد الجيد للأحوال الجوية المقبلة

محافظ القدس يُهيب بالمواطنين الاستعداد الجيد للأحوال الجوية المقبلة

&#34;القدس المفتوحة&#34; والشبكة الدولية تبحثان تنفيذ مشروع &#34;تطوير أداء الأخصائيين الاجتماعيين بنابلس&#34;

"القدس المفتوحة" والشبكة الدولية تبحثان تنفيذ مشروع "تطوير أداء الأخصائيين الاجتماعيين بنابلس"

وصول 14 سيارة إسعاف وسيارة نقل لذوي الاحتياجات الخاصة للقطاع

وصول 14 سيارة إسعاف وسيارة نقل لذوي الاحتياجات الخاصة للقطاع

جمعيات استيطانية تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى غداَ

جمعيات استيطانية تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى غداَ

وفاة شاب غرقاً على شواطئ تركيا تَفجع الفلسطينيين والعائلة تروي التفاصيل

وفاة شاب غرقاً على شواطئ تركيا تَفجع الفلسطينيين والعائلة تروي التفاصيل

قوات الاحتلال تُفكك تسعة مساكن وتستولي عليها في بلدة العوجا

قوات الاحتلال تُفكك تسعة مساكن وتستولي عليها في بلدة العوجا

وزير الحكم المحلي يبحث مع نظيره الأردني تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارتين

وزير الحكم المحلي يبحث مع نظيره الأردني تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارتين

شاهد: مجهولون يسرقون صرافاً آلياً لأحد البنوك شمال شرق أريحا

شاهد: مجهولون يسرقون صرافاً آلياً لأحد البنوك شمال شرق أريحا

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

محافظ القدس يُهيب بالمواطنين الاستعداد الجيد للأحوال الجوية المقبلة

محافظ القدس يُهيب بالمواطنين الاستعداد الجيد للأحوال الجوية المقبلة

&#34;القدس المفتوحة&#34; والشبكة الدولية تبحثان تنفيذ مشروع &#34;تطوير أداء الأخصائيين الاجتماعيين بنابلس&#34;

"القدس المفتوحة" والشبكة الدولية تبحثان تنفيذ مشروع "تطوير أداء الأخصائيين الاجتماعيين بنابلس"

وصول 14 سيارة إسعاف وسيارة نقل لذوي الاحتياجات الخاصة للقطاع

وصول 14 سيارة إسعاف وسيارة نقل لذوي الاحتياجات الخاصة للقطاع

جمعيات استيطانية تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى غداَ

جمعيات استيطانية تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى غداَ

قوات الاحتلال تُفكك تسعة مساكن وتستولي عليها في بلدة العوجا

قوات الاحتلال تُفكك تسعة مساكن وتستولي عليها في بلدة العوجا

الديمقراطية تُدين الاعتقالات والاقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية

الديمقراطية تُدين الاعتقالات والاقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية

وزير الحكم المحلي يبحث مع نظيره الأردني تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارتين

وزير الحكم المحلي يبحث مع نظيره الأردني تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارتين

حلس: تكليف نصر ناطقاً إعلامياً إضافة تجديدية للخطاب الفتحاوي الإعلامي

حلس: تكليف نصر ناطقاً إعلامياً إضافة تجديدية للخطاب الفتحاوي الإعلامي

منوعات

إتهامات بالعنصرية لهيفاء وهبي بسبب تغريدة عن حادثة اقتحام منزل نانسي

إتهامات بالعنصرية لهيفاء وهبي بسبب تغريدة عن حادثة اقتحام منزل نانسي

دينا الشربيني تثير ضجة بفيديو جديد مع عمرو دياب

دينا الشربيني تثير ضجة بفيديو جديد مع عمرو دياب

أصالة تُعلن طلاقها رسمياً: &#34;مشاعري هلكت&#34;

أصالة تُعلن طلاقها رسمياً: "مشاعري هلكت"

سهير رمزي تستجم مع زوجها وتثير التساؤلات بإطلالتها

سهير رمزي تستجم مع زوجها وتثير التساؤلات بإطلالتها

تعليق غير متوقع من زوج بيرين سات بعد مشاهدها الجريئة بمسلسلها الجديد

تعليق غير متوقع من زوج بيرين سات بعد مشاهدها الجريئة بمسلسلها الجديد

رسائل مؤثرة من نجوم العرب لنانسي عجرم بعد حادثة القتل بمنزلها

رسائل مؤثرة من نجوم العرب لنانسي عجرم بعد حادثة القتل بمنزلها

&#34;غرفة ضيقة ووالدها الميت&#34;.. ما تفسير حلم سعاد نصر الذي رأته قبل الوفاة؟

"غرفة ضيقة ووالدها الميت".. ما تفسير حلم سعاد نصر الذي رأته قبل الوفاة؟

هل منعت بسمة بوسيل زوجها تامر حسني من التمثيل مع مي عزالدين؟

هل منعت بسمة بوسيل زوجها تامر حسني من التمثيل مع مي عزالدين؟

نادية لطفي على &#34;كرسي متحرك&#34; في يوم ميلادها

نادية لطفي على "كرسي متحرك" في يوم ميلادها

نقل زوج نانسي عجرم إلى المستشفى بعد قتله لصاً داخل منزلهما

نقل زوج نانسي عجرم إلى المستشفى بعد قتله لصاً داخل منزلهما

عربي

السعودية تحكم بالإعدام والصلب بمكان عام بحق سفاح ارتكب عشرات الجرائم

السعودية تحكم بالإعدام والصلب بمكان عام بحق سفاح ارتكب عشرات الجرائم

اليابان: بإمكاننا مطالبة لبنان بتسليم &#34;غصن&#34; رغم عدم وجود اتفاقية شراكة

اليابان: بإمكاننا مطالبة لبنان بتسليم "غصن" رغم عدم وجود اتفاقية شراكة

وزير الخارجية السعودي: الملك سلمان سيدعو لقمة لقادة الدول المشاطئة للبحر الأحمر

وزير الخارجية السعودي: الملك سلمان سيدعو لقمة لقادة الدول المشاطئة للبحر الأحمر

الخارجية المصرية: اجتماع تنسيقي مع أربع دول أوروبية الأربعاء لبحث ملف ليبيا

الخارجية المصرية: اجتماع تنسيقي مع أربع دول أوروبية الأربعاء لبحث ملف ليبيا