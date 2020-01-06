الديمقراطية تُدين الاعتقالات والاقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية



ورأت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن سلطات الاحتلال، تستغل التطورات الإقليمية في إيران والعراق وليبيا، وانشغال العالم بها، بمحاولة فاشلة؛ لإخماد الانتفاضة، والهيئات المتنقلة في أنحاء الضفة الفلسطينية.



كما دعت الجبهة، إلى ضرورة توفير الغطاء السياسي للحركة الشعبية الناهضة، من خلال تشكيل أطر وطنية على مستوى الضفة، وباقي المدن والبلدات؛ لتوحيد الحركات والهيئات والانتفاضات، نحو مقاومة شعبية شاملة.



وكانت قوات الاحتلال، قد داهمت بلدات العيساوية والعيزرية وصوريف ومدن الخليل، واعتقلت الشبان، راضي صلاح طقاطقة، عامر خالد طقاطقة، مجاهد يوسف طقاطقة، محمود احمد طقاطقة، ماجد صلاح طقاطقة، محمد خالد ثوابتة، مقداد القواسمي، نور الدين عنان القاضي، المحرر خالد غنيمات، نور الدين حدوش، غسان عليان، وسيم عبيد، فراس طارق مصطفى، مرعي درباس، هيثم الأسمر، داوود عليان، أكرم عطية، وسام أبو الحمص، عمران مصطفى، محمد جمال عوض.



يذكر، أن سلطات الاحتلال، لم تتوقف عن مداهمة بلدة العيساوية، منذ استشهاد الشاب محمد سمير عبيد، شهيد الشعب والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خلال العام الماضي، كما لم تتوقف عن مداهمة بلدة العيساوية، منذ استشهاد الشاب نسيم مكافح أبو رومي.



رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ما تقوم به قوات الاحتلال من اقتحامات متواصلة للمدن والبلدات الفلسطينية واعتقالات تعسفية يومية، تطال عشرات المواطنين الفلسطينيين.