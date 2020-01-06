أزرق أبيض: يجب على رئيس (كنيست) إتاحة الفرصة للنظر بطلب الحصانة

وعلى صعيد آخر، كرر هوروفيتس، دعوته إلى وحدة في معسكر اليسار، منتقداً رفض حزب (العمل غيشر) الاتحاد معه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مصدر في (أزرق أبيض) أن على ادلشتاين، أن يحترم قرار المستشار القانوني لـ (كنيست)، ايال ينون والأغلبية في (كنيست)، التي تؤيد إجراء تصويت حول هذه المسألة.ومن جهته، استذكر الوزير من (الليكود)، أوفير أكونيس، أن المستشار القانوني لـ (كنيست) قد قلب رأيه رأساً على عقب في غضون أسبوعين، بعد أن أوضح أنه يمكن مناقشة هذه المسألة الآن.وقال أكونيس: إن المستشار وقع في فخ (أزرق أبيض)، واصفاً إياه بحزب لا أيديولوجية له سوى الكراهية لنتنياهو.ورأى رئيس حزب (ميريتس) نيتسان هوروفيتس، وجوب عزل رئيس (كنيست)، من منصبه إنْ عرقل التصويت على الحصانة لنتنياهو.