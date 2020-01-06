شؤون فلسطينية

شاهد: مجهولون يسرقون صرافاً آلياً لأحد البنوك شمال شرق أريحا

شاهد: مجهولون يسرقون صرافاً آلياً لأحد البنوك شمال شرق أريحا
سرقة صراف آلي - توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة الفلسطينية: إن مجهولين، سرقوا صرافاً آلياً لأحد البنوك بمنطقة العوجا شمالي شرق أريحا، في الضفة الغربية.

وأضافت في بيان مقتضب، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنها تباشر البحث والتحري عن الفاعلين.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن الشرطة تلقت بلاغاً حول سرقة الصراف الآلي من داخل الغرفة المخصصة له بالمكان، وإن مجهولين تمكنوا من سرقة مبالغ مالية من مختلف العملات مع الصراف بالكامل، وعلى الفور توجهت قوة من الشرطة للمكان وباشرت البحث والتحري وأبلغت جهات الاختصاص بالحادثة.

وشهدت الفترة الأخيرة في عدة محافظات في الضفة الغربية، سرقة عدد من الصرافات الآلية التابعة للبنوك، فيما ألقت الشرطة القبض على مرتكبي هذه السرقات.



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