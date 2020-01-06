حلس: تكليف نصر ناطقاً إعلامياً إضافة تجديدية للخطاب الفتحاوي الإعلامي





وقال حلس: نصر أثبت سابقاً أنه على قدر من الكفاءة والقدرة على إنجاز كافة المهام الإعلامية في الحركة التي أنيطت له، لما يتمتع به من خبرة طويلة.

رام الله - دنيا الوطنأكد أحمد حلس (أبو ماهر) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام التعبئة والتنظيم بالأقاليم الجنوبية، أن تكليف عضو المجلس الثوري، إياد نصر، ناطقاً باسم الحركة، إضافة تجديدية للخطاب الفتحاوي الإعلامي، ليحاكي التقدم التكنولوجي، والتحديات الحقيقية التي تواجه إعلام الحركة، في ظل طفرة الاتصالات، وسيطرة الإعلام الجديد.وتقدم حلس وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بالتهنئة إلى نصر، لنيله ثقة الرئيس محمود عباس، بتكليفه متحدثًا رسمياً باسم حركة فتح، متمنياً له كل التوفيق في مهمته المكلف بها.