أبو كرش: حكومة اشتية تُمارس التمييز الجغرافي ومستحقاتنا بمئات آلاف الشواكل

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خاص دنيا الوطن - أحمد جلال

قال الناطق باسم موظفي تفريغات 2005، رامي أبو كرش: إن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، لازال يتعامل بمنطق التمييز الجغرافي، وأنه رئيس حكومة للمحافظات الشمالية.



وأضاف أبو كرش، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": نسي اشتية، أن الخصومات على الموظفين في قطاع غزة، بدأت في شهر آذار/ مارس 2017"، متابعاً: "لدينا مستحقات على الحكومة تقدر بعامين ونصف، ويجب عدم التعامل مع غزة بهذا الشكل العنصري".



وتابع أبو كرش: "اشتية يتعامل مع الموضوع بشكل مهين ومذل، وما يتم تقاضيه هو 75% من قيمة الرواتب وليست كاملة، ولنا مستحقات مالية على الحكومة الفلسطينية، وتصريحاته تثبت بشكل قاطع، أن التمييز الجغرافي مازال قائماً، الأمر الذي حذرنا منه وطالبنا بإيقافه".



واستطرد أبو كرش: "نعتبر التصريحات الأخيرة من الحكومة والمتعلقة بانتهاء مستحقات الموظفين، استخفاقاً بحقوق غزة وعقول الموظفين بالقطاع، ويجب التراجع عن هذه التصريحات، وعلى الحكومة أن تراجع نفسها؛ فحقوق الموظفين لا تسقط بالتقادم، ومستحقاتنا تقدر بمئات آلاف الشواكل، ويجب أن يتم إعادتها إلى أصحابها".



وفيما يتعلق بملف تفريغات 2005، قال أبو كرش: "يجب أن يحل هذا الملف، حسب الوعد الذي تم أخذه من رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية، ويجب اعتبار الموضوع منتهياً بشكل كامل، وأن يتم إدراج موظفي التفريغات ضمن الموازنة العامة لعام 2020".



وأكمل أبو كرش: "هناك حقوق لغزة يجب أن يتم إعادة هذه الحقوق لها، وأولها أن يتم إيقاف التعامل مع قطاع غزة وفق التمييز الجغرافي، ويجب إنهاء ملفنا إدارياً ومالياً بشكل كامل، ويجب أن يتم إعادة الرواتب المقطوعة منذ 12 عاماً بتقارير كيدية، وتوحيد صرف الرواتب بين الضفة وغزة، وهذه الملفات يجب أن تكون على طاولة الرئاسة والحكومة واللجنة المركزية لحركة فتح".



وأضاف أبو كرش: "حركة فتح تدفع الثمن، وأبناؤها هم المتضررون من أزمة الرواتب، وكان هناك قرار واضح من المجلس الثوري لحركة فتح، بإنهاء هذه الملفات، ويجب الالتزام والوفاء للجماهير التي لم تخذل القيادة الفلسطينية، ونتمنى ألا يكون التعامل مع قطاع غزة التي تثبت أنها الأقدر والأحرص، بشكل سلبي على غرار حفل انطلاقة فتح عام 2013، ويجب العمل على مكافأة غزة فعلياً؛ فهذه الجماهير التي خرجت بانطلاقة غزة لها حقوق، وبإمكانها الخروج بمئات الآلاف للمطالبة بحقوقها".



وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية والشمالية، ستصرف غداً الأحد، بالإضافة لباقي مستحقات الموظفين، متمماً: "سندخل عام 2020 بموازنة كاملة، ولن تكون موازنة طوارئ، ولن تكون اقتطاعات من رواتب الموظفين".



أمس الأحد، أعلنت وزارة المالية، صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، وباقي مستحقات شهر أيلول/ سبتمبر، مشيرةً إلى إنها بذلك، تكون سددت جميع المستحقات للموظفين، وفقاً للآلية التي تم الإعلان عنها سابقاً من قبل الوزارة.