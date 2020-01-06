ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء المنخفض الجوي الأخير إلى أربعة
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن عدد الإسرائيليين، الذين لقوا مصرعهم جراء السيول العارمة، التي شهدتها إسرائيل، منذ يوم السبت الماضي، ارتفع إلى أربعة.
وقالت: إنه قرب (الفريديس) عثر صباح اليوم على جثة أحد سكان عرعرة في الأربعين من العمر، يدعى على إغبارية داخل سيارته، بعد أن جرفته أمس، مياه السيول.
وفي (بنيامينا)، لقي رجل في السبعينيات من العمر مصرعه، بعد أن جرفته هو الآخر مياه السيول مع سيارته.
كما لقي شابان في العشرينيات من العمر، حتفهما أول أمس السبت، بعد أن علقا داخل مصعد داخل مبنى سكني في تل أبيب، غمرته مياه الأمطار.
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن عدد الإسرائيليين، الذين لقوا مصرعهم جراء السيول العارمة، التي شهدتها إسرائيل، منذ يوم السبت الماضي، ارتفع إلى أربعة.
وقالت: إنه قرب (الفريديس) عثر صباح اليوم على جثة أحد سكان عرعرة في الأربعين من العمر، يدعى على إغبارية داخل سيارته، بعد أن جرفته أمس، مياه السيول.
وفي (بنيامينا)، لقي رجل في السبعينيات من العمر مصرعه، بعد أن جرفته هو الآخر مياه السيول مع سيارته.
كما لقي شابان في العشرينيات من العمر، حتفهما أول أمس السبت، بعد أن علقا داخل مصعد داخل مبنى سكني في تل أبيب، غمرته مياه الأمطار.
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