شؤون فلسطينية

الشعبية: "محور المقاومة" سيضرب التواجد الأمريكي بالمنطقة.. وتركيا تُريد الاستيلاء على ثروات ليبيا

الشعبية: "محور المقاومة" سيضرب التواجد الأمريكي بالمنطقة.. وتركيا تُريد الاستيلاء على ثروات ليبيا
محور المقاومة
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، إياد عوض الله، أن محور المقاومة، تدارس الرد على حادثة اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بضربة جوية أمريكية بالعراق.

وقال عوض الله لـ"دنيا الوطن": إن محور المقاومة، أكد أنه لا بد أن يكون هناك رد واضح على اغتيال سليماني، على أن يستهدف هذا الرد الوجود الأمريكي في المنطقة العربية؛ على اعتبار أن عملية الاغتيال، استهدفت أحد أبرز مقاومي الاحتلال الأمريكي للعراق، وأيضًا وقعت على أراضٍ عربية.

وأضاف "ستشهد الأيام المقبلة مواجهة شرسة وشنيعة مع العدو الأمريكي، الذي سيتلقى ضربات مؤلمة في سوريا والعراق وغيرها من المواقع التي يتواجد بها، وهذا قرار محور المقاومة"، وفق تعبيره.

وفي سياق آخر، هاجم القيادي الجبهاوي، الحملة العسكرية التركية في ليبيا، مبينًا أن هذه الحملة تريد تمزيق دولة عربية كبيرة مثل ليبيا، وإرجاعها إلى عصور الاستعمار والاحتلال من جديد.

وأوضح عوض الله، أن ما تشهده ليبيا، يعتبر اعتداءً سافراً من قبل تركيا والغرب، ويهدف للهيمنة على مقدرات هذا البلد، مضيفًا: "على الشعب الليبي أن يُدرك ذلك، ويواجه ويقاوم الحملة التركية، أو أي أطماع غربية، ولربما تكون ليبيا هي المدخل إلى سيطرة تركيا على بعض الدول الغربية، ما يستدعي تدخلًا قويًا، وتوحد أطياف الدولة، وإنهاء الانقسام الليبي".

وأشار إلى أن الجبهة الشعبية، ليس فقط ترفض التدخل التركي أو الغربي في ليبيا، وإنما أيضًا ترفض تدخل أي أطراف عربية، التي تُصنف على أنها ضمن أدوات أمريكا الغرب، لافتًا إلى أن التدخل الذي يُريد الخير للشعب الليبي، وإعادة وحدته، وإسناده، يختلف تمامًا عن تدخل آخر يُريد تشريد الليبيين، ونهب ثرواتهم في ظل وجود محور الأعداء الممثل بـ "الأمبريالية الصهيوأمريكية، ودول الرجعية العربية".

أخبار ذات صلة

وزير الحكم المحلي يبحث مع نظيره الأردني تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارتين

وزير الحكم المحلي يبحث مع نظيره الأردني تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارتين

شاهد: مجهولون يسرقون صرافاً آلياً لأحد البنوك شمال شرق أريحا

شاهد: مجهولون يسرقون صرافاً آلياً لأحد البنوك شمال شرق أريحا

حلس: تكليف نصر ناطقاً إعلامياً إضافة تجديدية للخطاب الفتحاوي الإعلامي

حلس: تكليف نصر ناطقاً إعلامياً إضافة تجديدية للخطاب الفتحاوي الإعلامي

الخارجية والمغتربين: مصير المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بعملية ضم الأغوار أمام الجنائية الدولية

الخارجية والمغتربين: مصير المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بعملية ضم الأغوار أمام الجنائية الدولية

الصحة بغزة تنفذ حملة لضبط المزروعات التي تروى بالمياه العادمة

الصحة بغزة تنفذ حملة لضبط المزروعات التي تروى بالمياه العادمة

الأشغال العامة تُنهي استعدادها للمنخفض المُقبل برفع جهوزيتها

الأشغال العامة تُنهي استعدادها للمنخفض المُقبل برفع جهوزيتها

النضال الشعبي تُدين إعلان الاحتلال المزيد من البناء الاستيطاني

النضال الشعبي تُدين إعلان الاحتلال المزيد من البناء الاستيطاني

لجنة الجودة بوزارة النقل والمواصلات تُنفذ جولة ميدانية بدائرة ترخيص غزة

لجنة الجودة بوزارة النقل والمواصلات تُنفذ جولة ميدانية بدائرة ترخيص غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يبحث مع نظيره الأردني تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارتين

وزير الحكم المحلي يبحث مع نظيره الأردني تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارتين

حلس: تكليف نصر ناطقاً إعلامياً إضافة تجديدية للخطاب الفتحاوي الإعلامي

حلس: تكليف نصر ناطقاً إعلامياً إضافة تجديدية للخطاب الفتحاوي الإعلامي

الخارجية والمغتربين: مصير المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بعملية ضم الأغوار أمام الجنائية الدولية

الخارجية والمغتربين: مصير المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بعملية ضم الأغوار أمام الجنائية الدولية

الصحة بغزة تنفذ حملة لضبط المزروعات التي تروى بالمياه العادمة

الصحة بغزة تنفذ حملة لضبط المزروعات التي تروى بالمياه العادمة

النضال الشعبي تُدين إعلان الاحتلال المزيد من البناء الاستيطاني

النضال الشعبي تُدين إعلان الاحتلال المزيد من البناء الاستيطاني

لجنة الجودة بوزارة النقل والمواصلات تُنفذ جولة ميدانية بدائرة ترخيص غزة

لجنة الجودة بوزارة النقل والمواصلات تُنفذ جولة ميدانية بدائرة ترخيص غزة

الخارجية والمغتربين: تنسيق فلسطيني أردني لحماية المسجد الأقصى المبارك

الخارجية والمغتربين: تنسيق فلسطيني أردني لحماية المسجد الأقصى المبارك

الأرصاد الجوية تُعلن كمية الأمطار بمحافظات الوطن

الأرصاد الجوية تُعلن كمية الأمطار بمحافظات الوطن

منوعات

أصالة تُعلن طلاقها رسمياً: &#34;مشاعري هلكت&#34;

أصالة تُعلن طلاقها رسمياً: "مشاعري هلكت"

سهير رمزي تستجم مع زوجها وتثير التساؤلات بإطلالتها

سهير رمزي تستجم مع زوجها وتثير التساؤلات بإطلالتها

تعليق غير متوقع من زوج بيرين سات بعد مشاهدها الجريئة بمسلسلها الجديد

تعليق غير متوقع من زوج بيرين سات بعد مشاهدها الجريئة بمسلسلها الجديد

رسائل مؤثرة من نجوم العرب لنانسي عجرم بعد حادثة القتل بمنزلها

رسائل مؤثرة من نجوم العرب لنانسي عجرم بعد حادثة القتل بمنزلها

&#34;غرفة ضيقة ووالدها الميت&#34;.. ما تفسير حلم سعاد نصر الذي رأته قبل الوفاة؟

"غرفة ضيقة ووالدها الميت".. ما تفسير حلم سعاد نصر الذي رأته قبل الوفاة؟

هل منعت بسمة بوسيل زوجها تامر حسني من التمثيل مع مي عزالدين؟

هل منعت بسمة بوسيل زوجها تامر حسني من التمثيل مع مي عزالدين؟

نادية لطفي على &#34;كرسي متحرك&#34; في يوم ميلادها

نادية لطفي على "كرسي متحرك" في يوم ميلادها

نقل زوج نانسي عجرم إلى المستشفى بعد قتله لصاً داخل منزلهما

نقل زوج نانسي عجرم إلى المستشفى بعد قتله لصاً داخل منزلهما

ماذا قالت نانسي عجرم في أول ظهور لها بعد مقتل مسلح بمنزلها؟

ماذا قالت نانسي عجرم في أول ظهور لها بعد مقتل مسلح بمنزلها؟

نانسي عجرم مُصابة.. شاهد لحظة دخول السّارق إلى منزلها قبل أن يقتله زوجها

نانسي عجرم مُصابة.. شاهد لحظة دخول السّارق إلى منزلها قبل أن يقتله زوجها

عربي

وزير الخارجية السعودي: الملك سلمان سيدعو لقمة لقادة الدول المشاطئة للبحر الأحمر

وزير الخارجية السعودي: الملك سلمان سيدعو لقمة لقادة الدول المشاطئة للبحر الأحمر

الخارجية المصرية: اجتماع تنسيقي مع أربع دول أوروبية الأربعاء لبحث ملف ليبيا

الخارجية المصرية: اجتماع تنسيقي مع أربع دول أوروبية الأربعاء لبحث ملف ليبيا

مقاتلون أجانب وعناصر من المخابرات التركية يصلون ليبيا

مقاتلون أجانب وعناصر من المخابرات التركية يصلون ليبيا

صواريخ تستهدف مقر السفارة الأمريكية في بغداد

صواريخ تستهدف مقر السفارة الأمريكية في بغداد