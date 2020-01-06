الشعبية: "محور المقاومة" سيضرب التواجد الأمريكي بالمنطقة.. وتركيا تُريد الاستيلاء على ثروات ليبيا

محور المقاومة

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، إياد عوض الله، أن محور المقاومة، تدارس الرد على حادثة اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بضربة جوية أمريكية بالعراق.



وقال عوض الله لـ"دنيا الوطن": إن محور المقاومة، أكد أنه لا بد أن يكون هناك رد واضح على اغتيال سليماني، على أن يستهدف هذا الرد الوجود الأمريكي في المنطقة العربية؛ على اعتبار أن عملية الاغتيال، استهدفت أحد أبرز مقاومي الاحتلال الأمريكي للعراق، وأيضًا وقعت على أراضٍ عربية.



وأضاف "ستشهد الأيام المقبلة مواجهة شرسة وشنيعة مع العدو الأمريكي، الذي سيتلقى ضربات مؤلمة في سوريا والعراق وغيرها من المواقع التي يتواجد بها، وهذا قرار محور المقاومة"، وفق تعبيره.



وفي سياق آخر، هاجم القيادي الجبهاوي، الحملة العسكرية التركية في ليبيا، مبينًا أن هذه الحملة تريد تمزيق دولة عربية كبيرة مثل ليبيا، وإرجاعها إلى عصور الاستعمار والاحتلال من جديد.



وأوضح عوض الله، أن ما تشهده ليبيا، يعتبر اعتداءً سافراً من قبل تركيا والغرب، ويهدف للهيمنة على مقدرات هذا البلد، مضيفًا: "على الشعب الليبي أن يُدرك ذلك، ويواجه ويقاوم الحملة التركية، أو أي أطماع غربية، ولربما تكون ليبيا هي المدخل إلى سيطرة تركيا على بعض الدول الغربية، ما يستدعي تدخلًا قويًا، وتوحد أطياف الدولة، وإنهاء الانقسام الليبي".



وأشار إلى أن الجبهة الشعبية، ليس فقط ترفض التدخل التركي أو الغربي في ليبيا، وإنما أيضًا ترفض تدخل أي أطراف عربية، التي تُصنف على أنها ضمن أدوات أمريكا الغرب، لافتًا إلى أن التدخل الذي يُريد الخير للشعب الليبي، وإعادة وحدته، وإسناده، يختلف تمامًا عن تدخل آخر يُريد تشريد الليبيين، ونهب ثرواتهم في ظل وجود محور الأعداء الممثل بـ "الأمبريالية الصهيوأمريكية، ودول الرجعية العربية".