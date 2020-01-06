شؤون فلسطينية

الخارجية والمغتربين: مصير المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بعملية ضم الأغوار أمام الجنائية الدولية

الخارجية والمغتربين: مصير المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بعملية ضم الأغوار أمام الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل اليمين الحاكم في إسرائيل، وبكل عنجهية، إصراره على تحدي المجتمع الدولي،  وإرادة السلام الدولية، والإدانات والانتقادات التي وجهها المجتمع الدولي للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الأرض الفلسطينية المحتلة، عبر تصعيد إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية، الخاصة بضم الأغوار المحتلة.

وقد كان آخر هذه الاعتداءات، ما حدث في اجتماع اللجنة الوزراية الإسرائيلية المشتركة، من إعلان صياغة مشروع قانون بضم الأغوار، تمهيداً لعرضه بعد ذلك على (كنيست)، بما يعنيه ذلك من استخفاف رسمي وعلني ببيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن تحركات اليمين الحاكم في إسرائيل بهذا الشأن، تأتي ترجمة للوعد الانتخابي، الذي أطلقه نتنياهو بضم الأغوار؛ لتعزيز فرصه الانتخابية، وهو يترافق مع جملة كبيرة من الخطوات الاستيطانية التوسعية التي تتخذها سلطات الاحتلال لتطبيق هذا الوعد عملياً، سواء عبر عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق لطرد المواطنين الفلسطينيين من الأغوار وضرب مقومات وجودهم الوطني والإنساني فيها، أو عبر مصادرة مئات آلاف الدونمات من الأغوار بحجج وذرائع مختلفة، تؤول بالنهاية إلى تخصيص تلك الأراضي المصادرة للاستيطان واقتصاد المستوطنين، وكمراكز عسكرية متقدمة في الأغوار، بحيث استولت سلطات الاحتلال على الغالبية العظمى من مساحة الأغوار حتى الآن، وهو ما يشكل تهديداً جدياً لفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

ودانت الوزارة بأقسى العبارات مخططات الاحتلال المتدحرجة والهادفة لضم الأغوار وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وعلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتعتبرها تقويضاً ممنهجاً لفرصة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وقالت الوزارة: "إن الدعم الأمركي اللامحدود لمشاريع نتنياهو التوسعية الاستعمارية، يكذب أية احاديث تقال حول جهود أمريكية مبذولة لإطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بل يؤكد على حقيقة الشراكة الإسرائيلية الأمريكية في تصفية القضية الفلسطينية، وحقوق شعبنا، والعمل على  إزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية".

ورأت الوزارة، أن الموقف لا يرتقي لحد الآن لمستوى التحديات التي تفرضها تلك الشراكة على فرص تحقيق السلام في المنطقة، ولا تنسجم مع دعوات غالبية دول العالم لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين.

وعليه تواصل الوزارة رفع جميع الملفات الخاصة بالاستيطان، وعمليات تعميقه الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لضم الأغوار.

وطالبت، الأمين العام للأمم المتحدة، بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، خاصة دول الاتحاد الأوروبي لسرعة الإقدام على هذه الخطوة، لما تشكله من حماية حقيقية للسلام على أساس حل الدولتين.

أخبار ذات صلة

وزير الحكم المحلي يبحث مع نظيره الأردني تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارتين

وزير الحكم المحلي يبحث مع نظيره الأردني تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارتين

شاهد: مجهولون يسرقون صرافاً آلياً لأحد البنوك شمال شرق أريحا

شاهد: مجهولون يسرقون صرافاً آلياً لأحد البنوك شمال شرق أريحا

حلس: تكليف نصر ناطقاً إعلامياً إضافة تجديدية للخطاب الفتحاوي الإعلامي

حلس: تكليف نصر ناطقاً إعلامياً إضافة تجديدية للخطاب الفتحاوي الإعلامي

الشعبية: &#34;محور المقاومة&#34; سيضرب التواجد الأمريكي بالمنطقة.. وتركيا تُريد الاستيلاء على ثروات ليبيا

الشعبية: "محور المقاومة" سيضرب التواجد الأمريكي بالمنطقة.. وتركيا تُريد الاستيلاء على ثروات ليبيا

الصحة بغزة تنفذ حملة لضبط المزروعات التي تروى بالمياه العادمة

الصحة بغزة تنفذ حملة لضبط المزروعات التي تروى بالمياه العادمة

الأشغال العامة تُنهي استعدادها للمنخفض المُقبل برفع جهوزيتها

الأشغال العامة تُنهي استعدادها للمنخفض المُقبل برفع جهوزيتها

النضال الشعبي تُدين إعلان الاحتلال المزيد من البناء الاستيطاني

النضال الشعبي تُدين إعلان الاحتلال المزيد من البناء الاستيطاني

لجنة الجودة بوزارة النقل والمواصلات تُنفذ جولة ميدانية بدائرة ترخيص غزة

لجنة الجودة بوزارة النقل والمواصلات تُنفذ جولة ميدانية بدائرة ترخيص غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يبحث مع نظيره الأردني تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارتين

وزير الحكم المحلي يبحث مع نظيره الأردني تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارتين

حلس: تكليف نصر ناطقاً إعلامياً إضافة تجديدية للخطاب الفتحاوي الإعلامي

حلس: تكليف نصر ناطقاً إعلامياً إضافة تجديدية للخطاب الفتحاوي الإعلامي

الخارجية والمغتربين: مصير المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بعملية ضم الأغوار أمام الجنائية الدولية

الخارجية والمغتربين: مصير المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بعملية ضم الأغوار أمام الجنائية الدولية

الصحة بغزة تنفذ حملة لضبط المزروعات التي تروى بالمياه العادمة

الصحة بغزة تنفذ حملة لضبط المزروعات التي تروى بالمياه العادمة

النضال الشعبي تُدين إعلان الاحتلال المزيد من البناء الاستيطاني

النضال الشعبي تُدين إعلان الاحتلال المزيد من البناء الاستيطاني

لجنة الجودة بوزارة النقل والمواصلات تُنفذ جولة ميدانية بدائرة ترخيص غزة

لجنة الجودة بوزارة النقل والمواصلات تُنفذ جولة ميدانية بدائرة ترخيص غزة

الخارجية والمغتربين: تنسيق فلسطيني أردني لحماية المسجد الأقصى المبارك

الخارجية والمغتربين: تنسيق فلسطيني أردني لحماية المسجد الأقصى المبارك

الأرصاد الجوية تُعلن كمية الأمطار بمحافظات الوطن

الأرصاد الجوية تُعلن كمية الأمطار بمحافظات الوطن

منوعات

أصالة تُعلن طلاقها رسمياً: &#34;مشاعري هلكت&#34;

أصالة تُعلن طلاقها رسمياً: "مشاعري هلكت"

سهير رمزي تستجم مع زوجها وتثير التساؤلات بإطلالتها

سهير رمزي تستجم مع زوجها وتثير التساؤلات بإطلالتها

تعليق غير متوقع من زوج بيرين سات بعد مشاهدها الجريئة بمسلسلها الجديد

تعليق غير متوقع من زوج بيرين سات بعد مشاهدها الجريئة بمسلسلها الجديد

رسائل مؤثرة من نجوم العرب لنانسي عجرم بعد حادثة القتل بمنزلها

رسائل مؤثرة من نجوم العرب لنانسي عجرم بعد حادثة القتل بمنزلها

&#34;غرفة ضيقة ووالدها الميت&#34;.. ما تفسير حلم سعاد نصر الذي رأته قبل الوفاة؟

"غرفة ضيقة ووالدها الميت".. ما تفسير حلم سعاد نصر الذي رأته قبل الوفاة؟

هل منعت بسمة بوسيل زوجها تامر حسني من التمثيل مع مي عزالدين؟

هل منعت بسمة بوسيل زوجها تامر حسني من التمثيل مع مي عزالدين؟

نادية لطفي على &#34;كرسي متحرك&#34; في يوم ميلادها

نادية لطفي على "كرسي متحرك" في يوم ميلادها

نقل زوج نانسي عجرم إلى المستشفى بعد قتله لصاً داخل منزلهما

نقل زوج نانسي عجرم إلى المستشفى بعد قتله لصاً داخل منزلهما

ماذا قالت نانسي عجرم في أول ظهور لها بعد مقتل مسلح بمنزلها؟

ماذا قالت نانسي عجرم في أول ظهور لها بعد مقتل مسلح بمنزلها؟

نانسي عجرم مُصابة.. شاهد لحظة دخول السّارق إلى منزلها قبل أن يقتله زوجها

نانسي عجرم مُصابة.. شاهد لحظة دخول السّارق إلى منزلها قبل أن يقتله زوجها

عربي

وزير الخارجية السعودي: الملك سلمان سيدعو لقمة لقادة الدول المشاطئة للبحر الأحمر

وزير الخارجية السعودي: الملك سلمان سيدعو لقمة لقادة الدول المشاطئة للبحر الأحمر

الخارجية المصرية: اجتماع تنسيقي مع أربع دول أوروبية الأربعاء لبحث ملف ليبيا

الخارجية المصرية: اجتماع تنسيقي مع أربع دول أوروبية الأربعاء لبحث ملف ليبيا

مقاتلون أجانب وعناصر من المخابرات التركية يصلون ليبيا

مقاتلون أجانب وعناصر من المخابرات التركية يصلون ليبيا

صواريخ تستهدف مقر السفارة الأمريكية في بغداد

صواريخ تستهدف مقر السفارة الأمريكية في بغداد