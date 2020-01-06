الصحة بغزة تنفذ حملة لضبط المزروعات التي تروى بالمياه العادمة

أعربت دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة في قطاع غزة، عن اهتمامها بكافة المجالات البيئية، التي تؤثر على صحة الإنسان، ويتعامل معها بشكل يومي مثل جودة مياه الشرب، ومكافحة الحشرات والقوارض، وغيرها من الأهداف التي وضعتها الدائرة ضمن السياسة الخاصة بالصحة العامة، وتحقيقها بالشراكة مع جهات الاختصاص في القطاع الحكومي.





ووفقاً لما وصل "دنيا الوطن"، فقد نفذت وزارة الصحة، ومن خلال قسم صحة البيئة في رفح، حملة على المزروعات التي تروى بالمياه العادمة غير صالحه للاستخدام، من خلال تشكيل لجنة، ضمت كلاً من: وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الزراعة ومباحث التموين، ولجنة المواصي، والجمعية التعاونية الزراعية ومدير محطات المعالجة.





من جهته، أوضح رئيس اللجنة، وقسم صحة البيئة برفح م. هشام جبر، أن هناك محطتين لمعالجة المياه في رفح، تضخ لـ 130 مزارعاً بمنطقة المواصي عبر خط ناقل خاص للمزارعين، ومن ثم للأراضي الزراعية، مؤكداً أن عملية الري بالمياه المعالجة، تستخدم وفق معايير محددة، ودرجات للمعالجة، أهمها أن تكون الأشجار مثمرة، كالزيتون والحمضيات، ولا تُستخدم للخضروات.





وأكد أنه خلال الحملة، تم فحص العديد من المحاصيل الزراعية بمنطقة رفح، وأخذ عينات مختلفة من الخضروات، ومن التربة لإخضاعها للفحص، والتأكد من سلامتها الصحية، مضيفاً: "إن أي مزروعات تروى بمياه الصرف الصحي، تُتلف ويُتخذ بحق صاحبها المقتضى القانوني".

من جانبة، حذر م. خالد الطيبي، مدير صحة البيئة بوزارة الصحة، جميع المزارعين، الذين يخالفون القانون، ويروون المزروعات بمياه عادمة معالجة من الدرجتين الثانية والثالثة، ولا تتوفر فيها الشروط التي تجعلها صالحة للزراعة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وبين الطيبي، أن الحملة مستمرة، وتستهدف جميع الأراضي والمزروعات، التي تروى بالمياه المعالجة، للكشف والتفتيش عليها، شاكراً جميع الجهات الوزارات والموسسات، التي ساهمت في إنجاح الحملة.





رام الله - دنيا الوطنوتهدف هذه الحملة، لتحقيق الرقابة على المزروعات والخضروات التي يتم ريها بالمياه العادمة المعالجة، دون الالتزام بقواعد السلامة العامة، والتي لها انعكاسات سلبية على صحة المواطن والبيئة.