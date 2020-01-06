الأشغال العامة تُنهي استعدادها للمنخفض المُقبل برفع جهوزيتها

أجواء المنخفض الجوي "أرشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن الوزارة، عملت على رفع حالة الاستعداد والجاهزية؛ لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي المقبل، وما قد ينجم عنه من سلبيات.



وأكد وزير الأشغال العامة، الدكتور محمد زيارة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن الوزارة، عملت على وضع وتجهيز خطة للطوارئ، بالتنسيق مع كافة الطواقم الموزعة في مختلف المحافظات، بحيث نكون على أبهة الاستعداد لأية طارئ قد يحدث لا قدر الله.



وتهيب الوزارة بالمواطنين والمواطنات، إتباع إجراءات السلامة والوقاية أثناء المنخفض الجوي في أوقات الذروة، وعدم الخروج بمركباتهم إلا للحالات الطارئة؛ تجبناً لخطر الانزلاق، كما ونأمل من المواطنين عدم إعاقة عمل آليات الوزارة، أثناء عملية فتح الطرقات، فيما ينجم عن المنخفض، والابتعاد قدر الإمكان عن أماكن تجمع المياه في السيول والأودية.



في السياق ذاته، دعت وزارة الأشغال العامة المواطنين لعدم التردد بطلب المساعدة من خلال الاتصال على أرقام الطوارئ الخاصة بالوزارة، والموزعة على مختلف المحافظات كما يلي:



رام الله : 022956773 طوباس 092571144



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