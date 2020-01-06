النضال الشعبي تُدين إعلان الاحتلال المزيد من البناء الاستيطاني

دانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إعلان الاحتلال الشروع بناء 147 وحدة استيطانية في مستوطنة (متسبي أريحا)، وبناء 100 وحدة بمستوطنة (نفيه تسوف) قرب (عين بوبين)، بالإضافة إلى 72 وحدة في (أرئيل) و107 في (ألون موريه)، ووحدات في مستوطنات (جفعات زئيف ومعاليه أدوميم ومعاليه ميشميش وكوخاف يعقوب) والمنطقة الصناعية (عمانوئيل).





واعتبرت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، ذلك يندرج في إطار سرقة الأراضي الفلسطينية، وضمن مخططات الاحتلال الهادفة لمنع التواصل الجغرافي الفلسطيني، ومنع قيام الدولة الفلسطينية.





وجاء ذلك، خلال اجتماع في محافظة سلفيت، بحضور حكم طالب، عضو المكتب السياسي، وعلاء الديك، عضو اللجنة المركزية، وأحمد عرّام، سكرتير الجبهة بمحافظة سلفيت، وسكرتيري الكتل النقابية، وعدد من أعضاء الجبهة.





وافتتح الاجتماع بالوقف دقيقة صمت على روح الرفيق عمر القاضي، أمين سر الفرع، مستذكرين محطاته النضالية، ودوره الأدبي، والذي شكل نموذجاً للمناضل الملتزم، ورمزاً من رموزها المناضلة، وعاش حياته رمزاً للاستقامة والنقاء الثوري، ونذر نفسه من أجل فلسطين وحريتها واستقلالها، ولم يبخل بجهده وعطائه؛ لتبقى القضية الوطنية الفلسطينية، خالدة في قلوب أبناء شعبنا، جيلاً بعد جيل.





وأكد طالب بأن الرد على كافة مخططات حكومة الاحتلال المتطرفة، يتجلى بتفعيل وتطوير أشكال وأساليب النضال والكفاح الشعبي والجماهيري، وعزل سياسات الاحتلال، وفضح ممارساته وعدوانه الجائر، ومن خلال تعزيز المقاطعة للاحتلال سياسياً واقتصادياً، وعلى كل المستويات، وإنجاز وتعزيز الوحدة الوطنية، باعتبارها صمام أمان المشروع الوطني، والثوابت الوطنية الفلسطينية.





وأشار طالب إلى دعوة الرئيس محمود عباس، بإجراء الانتخابات التشريعية، والتي تأتي في سياق ترتيب البيت الفلسطيني في إطار الاستحقاق الدستوري لشعبنا.





وأكد على أن صمود شعبنا والتفافه حول قيادة الشرعية، وأن الإنجاز الذي حققته الدبلوماسية الفلسطينية الأخير في إطار محكمة الجنايات الدولية، والذي يتيح ملاحقة قادة الكيان الصهيوني على جرائمهم بحق شعبنا، يُضاف لسجل إنجازات مواجهة (صفقة القرن).





رام الله - دنيا الوطنوتناول الاجتماع الموسع، مناقشة الأوضاع التنظيمية، وسبل تطويرها، بما يخدم دور ومكانة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني كحزب سياسي جماهيري، وارتباطاته بجماهير وأوساط شعبنا ومجتمعنا، وتم إقرار مجموعة من القرارات، التي تخدم الوضع التنظيمي والنقابي والجماهيري للجبهة في كافة المناطق.