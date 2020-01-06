عاجل

  • (مكان): ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء المنخفض الجوي الأخير إلى أربعة

مباشر | الحصبة تعود لفلسطين مهددة حياة الكبار والصغار..الأعراض والوقاية

شؤون فلسطينية

لجنة الجودة بوزارة النقل والمواصلات تُنفذ جولة ميدانية بدائرة ترخيص غزة

لجنة الجودة بوزارة النقل والمواصلات تُنفذ جولة ميدانية بدائرة ترخيص غزة
خلال الجولة
رام الله - دنيا الوطن
نفذت لجنة الجودة في وزارة النقل والمواصلات، جولة ميدانية في دائرة ترخيص غزة، وذلك ضمن خطة الجودة، بحضور كافة أعضائها.

ووفقاً لما وصل "دنيا الوطن"، فقد اطلعت اللجنة على سير العمل داخل دائرة الترخيص، وكذلك الأساليب المتبعة في إنجاز المعاملات بشكل سريع وفوري.

وخلال الجولة تم توزيع استبيان على المواطنين، من أجل استطلاع آرائهم نحو الخدمة المقدمة لهم، وسهولة الحصول عليها، في سبيل تطوير منظومة العمل داخل دوائر الترخيص، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

يذكر، أن الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي في الأمانة العامة، أطلقت مبادرتين لترشيح أفضل مركز خدمة حكومي، وأفضل وزارة حكومية على أن يتم التنافس بين الوزارات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


أخبار ذات صلة

الخارجية والمغتربين: تنسيق فلسطيني أردني لحماية المسجد الأقصى المبارك

الخارجية والمغتربين: تنسيق فلسطيني أردني لحماية المسجد الأقصى المبارك

الأرصاد الجوية تُعلن كمية الأمطار بمحافظات الوطن

الأرصاد الجوية تُعلن كمية الأمطار بمحافظات الوطن

نقابة الموظفين: لنا مستحقات مالية لم نتقاضاها ونسب الصرف متفاوتة بين الضفة وغزة

نقابة الموظفين: لنا مستحقات مالية لم نتقاضاها ونسب الصرف متفاوتة بين الضفة وغزة

ديسمبر 2019: استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة (132) واعتقال (381)

ديسمبر 2019: استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة (132) واعتقال (381)

&#34;التعليم العالي&#34;: 52 مؤسسة تعليم عالٍ مُرخصة ومُعتمدة في فلسطين

"التعليم العالي": 52 مؤسسة تعليم عالٍ مُرخصة ومُعتمدة في فلسطين

تنويه (مهم) من الداخلية بغزة حول عمل معبر رفح ليوم الثلاثاء

تنويه (مهم) من الداخلية بغزة حول عمل معبر رفح ليوم الثلاثاء

خالد: تهديدات نتنياهو بضم الأغوار تتجاوز الدعاية السياسية وتُنذر بالخطر

خالد: تهديدات نتنياهو بضم الأغوار تتجاوز الدعاية السياسية وتُنذر بالخطر

هيئة الأسرى: نقل 92 أسيراً من معتقل (مجدو) بسبب غرق القسم (4)

هيئة الأسرى: نقل 92 أسيراً من معتقل (مجدو) بسبب غرق القسم (4)

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

لجنة الجودة بوزارة النقل والمواصلات تُنفذ جولة ميدانية بدائرة ترخيص غزة

لجنة الجودة بوزارة النقل والمواصلات تُنفذ جولة ميدانية بدائرة ترخيص غزة

الخارجية والمغتربين: تنسيق فلسطيني أردني لحماية المسجد الأقصى المبارك

الخارجية والمغتربين: تنسيق فلسطيني أردني لحماية المسجد الأقصى المبارك

الأرصاد الجوية تُعلن كمية الأمطار بمحافظات الوطن

الأرصاد الجوية تُعلن كمية الأمطار بمحافظات الوطن

ديسمبر 2019: استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة (132) واعتقال (381)

ديسمبر 2019: استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة (132) واعتقال (381)

تنويه (مهم) من الداخلية بغزة حول عمل معبر رفح ليوم الثلاثاء

تنويه (مهم) من الداخلية بغزة حول عمل معبر رفح ليوم الثلاثاء

خالد: تهديدات نتنياهو بضم الأغوار تتجاوز الدعاية السياسية وتُنذر بالخطر

خالد: تهديدات نتنياهو بضم الأغوار تتجاوز الدعاية السياسية وتُنذر بالخطر

هيئة الأسرى: نقل 92 أسيراً من معتقل (مجدو) بسبب غرق القسم (4)

هيئة الأسرى: نقل 92 أسيراً من معتقل (مجدو) بسبب غرق القسم (4)

سلطة النقد الفلسطينية تُعلن مؤشرها الموسع لدورة أعمال ديسمبر 2019

سلطة النقد الفلسطينية تُعلن مؤشرها الموسع لدورة أعمال ديسمبر 2019

منوعات

أصالة تُعلن طلاقها رسمياً: &#34;مشاعري هلكت&#34;

أصالة تُعلن طلاقها رسمياً: "مشاعري هلكت"

سهير رمزي تستجم مع زوجها وتثير التساؤلات بإطلالتها

سهير رمزي تستجم مع زوجها وتثير التساؤلات بإطلالتها

تعليق غير متوقع من زوج بيرين سات بعد مشاهدها الجريئة بمسلسلها الجديد

تعليق غير متوقع من زوج بيرين سات بعد مشاهدها الجريئة بمسلسلها الجديد

رسائل مؤثرة من نجوم العرب لنانسي عجرم بعد حادثة القتل بمنزلها

رسائل مؤثرة من نجوم العرب لنانسي عجرم بعد حادثة القتل بمنزلها

&#34;غرفة ضيقة ووالدها الميت&#34;.. ما تفسير حلم سعاد نصر الذي رأته قبل الوفاة؟

"غرفة ضيقة ووالدها الميت".. ما تفسير حلم سعاد نصر الذي رأته قبل الوفاة؟

هل منعت بسمة بوسيل زوجها تامر حسني من التمثيل مع مي عزالدين؟

هل منعت بسمة بوسيل زوجها تامر حسني من التمثيل مع مي عزالدين؟

نادية لطفي على &#34;كرسي متحرك&#34; في يوم ميلادها

نادية لطفي على "كرسي متحرك" في يوم ميلادها

نقل زوج نانسي عجرم إلى المستشفى بعد قتله لصاً داخل منزلهما

نقل زوج نانسي عجرم إلى المستشفى بعد قتله لصاً داخل منزلهما

ماذا قالت نانسي عجرم في أول ظهور لها بعد مقتل مسلح بمنزلها؟

ماذا قالت نانسي عجرم في أول ظهور لها بعد مقتل مسلح بمنزلها؟

نانسي عجرم مُصابة.. شاهد لحظة دخول السّارق إلى منزلها قبل أن يقتله زوجها

نانسي عجرم مُصابة.. شاهد لحظة دخول السّارق إلى منزلها قبل أن يقتله زوجها

عربي

الخارجية المصرية: اجتماع تنسيقي مع أربع دول أوروبية الأربعاء لبحث ملف ليبيا

الخارجية المصرية: اجتماع تنسيقي مع أربع دول أوروبية الأربعاء لبحث ملف ليبيا

مقاتلون أجانب وعناصر من المخابرات التركية يصلون ليبيا

مقاتلون أجانب وعناصر من المخابرات التركية يصلون ليبيا

صواريخ تستهدف مقر السفارة الأمريكية في بغداد

صواريخ تستهدف مقر السفارة الأمريكية في بغداد

أبو الغيط يعرب عن قلقه إزاء الوضع في العراق ويدعو للتهدئة

أبو الغيط يعرب عن قلقه إزاء الوضع في العراق ويدعو للتهدئة