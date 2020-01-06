لجنة الجودة بوزارة النقل والمواصلات تُنفذ جولة ميدانية بدائرة ترخيص غزة









رام الله - دنيا الوطننفذت لجنة الجودة في وزارة النقل والمواصلات، جولة ميدانية في دائرة ترخيص غزة، وذلك ضمن خطة الجودة، بحضور كافة أعضائها.ووفقاً لما وصل "دنيا الوطن"، فقد اطلعت اللجنة على سير العمل داخل دائرة الترخيص، وكذلك الأساليب المتبعة في إنجاز المعاملات بشكل سريع وفوري.وخلال الجولة تم توزيع استبيان على المواطنين، من أجل استطلاع آرائهم نحو الخدمة المقدمة لهم، وسهولة الحصول عليها، في سبيل تطوير منظومة العمل داخل دوائر الترخيص، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.يذكر، أن الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي في الأمانة العامة، أطلقت مبادرتين لترشيح أفضل مركز خدمة حكومي، وأفضل وزارة حكومية على أن يتم التنافس بين الوزارات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.