مجلس خبراء القيادة بإيران يُوجه تحذيراً للقوات الأمريكية في المنطقة

مجلس خبراء القيادة في إيران برئاسة خامنئي

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رام الله - دنيا الوطن

قال مجلس خبراء القيادة في إيران، اليوم الاثنين: إن على القوى الثورية بالعالم الإسلامي، الاستعداد لإخراج القوات الأمريكية من المنطقة.



وحذر المجلس في بيان نقلته قناة (الميادين): القوات الأمريكية في المنطقة، بأنها ستواجه قريباً مستنقعاً قاسياً عنوانه الانتقام.



وقال بيان المجلس تعليقاً على استشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني: إن "البداية كانت بيد الأعداء لكن النهاية ليست كذلك"، مضيفاً: "كما قال آية الله خامنئي، فالانتقام سيكون شديداً، وإيران لن تكون البادئة بالحرب أبداً".



وأضاف البيان: أن إيران لن تبقى صامتة في وجه العدوان، و"سنضرب بقوة كل من يهدد مصالح الأمة الإسلامية"، مشيرة إلى أن أقل التوقعات إزاء شهادة القيادات، هي تطهير أراضي المسلمين، ولاسيما العراق من القوات الأميركية.



وتابع البيان: نحذر الأميركيين، بأنهم لن ينجوا من قبضة جبهة المقاومة و"بإذن الله سيكون انتقام الأمة الإسلامية قريباً".