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شؤون فلسطينية

الخارجية والمغتربين: تنسيق فلسطيني أردني لحماية المسجد الأقصى المبارك

الخارجية والمغتربين: تنسيق فلسطيني أردني لحماية المسجد الأقصى المبارك
قوات الاحتلال يعتدون على سيدة فلسطينية "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات استهداف دولة الاحتلال المتواصل للمسجد الأقصى المبارك، بجميع مكوناته، واعتداءاتها المتواصلة على حراسه وخطبائه والمصلين الذين يؤمونه، وعلى رجالات الأوقاف الإسلامية، والتي كان آخرها، استئناف مجموعة من العمال الاسرائيليين اعتداءاتهم الاستفزازية على الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، وكذلك منعهم لخطيب المسجد الأقصى المبارك إسماعيل نواهضة من الدخول لمدينة القدس والوصول للمسجد، هذا بالإضافه إلى التصعيد الحاصل في اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى وباحاته، تحت حراسة قوات وشرطة الاحتلال.

وحذرت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، من خطورة ما يقوم به العمال الإسرائيليون من محاولات لتغيير هوية الحائط، كجزء لا يتجزأ من مخطط إسرائيلي واسع النطاق لتغيير المعالم
التاريخية وهوية القدس، في محاوله لفرض أمر واقع جديد على المدينة المقدسه عامة، وعلى المسجد الأقصى ومحيطه خاصة، ليُصار لاحقاً إلى المطالبة بالاعتراف بتلك التغييرات التي تجريها سلطات الاحتلال كأمر واقع، وحقائق يجب التسليم بها تحت شعار (الواقعية) حسب تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين المتصهينين. 

يُذكر، أن سلطات الاحتلال، قامت بسرقة عدد من حجارة المسجد الأقصى المبارك؛ لتوظيفها في سياق محاولاتها لفرض رواية الاحتلال القائمة على تزوير حقائق التاريخ والصراع.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تابعت باهتمام بالغ تطورات الاعتداءات الإسرائيلية الاستفزازية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية عامة، وضد المسجد الأقصى خاصة، وتقوم في ذلك بِحَث المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بتوثيق انتهاكات الاحتلال المتواصلة، توطئة لرفعها للجهات الدولية المختصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان ومنظمة (يونسكو) والمجلس العالمي للأديان، بهدف فضح تلك الانتهاكات، وحشد أوسع إدانة عربية وإسلامية ودولية لها، والعمل على تعزيز الجبهة الدولية المؤيدة لحقوق شعبنا، خاصة حقه في حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة بحرية كاملة، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق الدائم مع الأشقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ لتعميق وتفعيل الجهود المبذولة على المستويات كافة؛ لنصرة المسجد الأقصى المبارك، وتوفير الحماية الدولية له.
 
وأكدت الوزارة، أن إجراءات الاحتلال التهويدية، لن تنال من إرادة المواطنين المقدسيين في الصمود والدفاع عن حرمة المقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وحمايته، ولن تثنيهم عن مواجهة المخططات الاستعمارية التهويدية وإفشالها.

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