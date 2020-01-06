الخارجية المصرية: اجتماع تنسيقي مع أربع دول أوروبية الأربعاء لبحث ملف ليبيا

وزير الخارجية المصري

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين: إن اجتماعاً تنسيقياً سيعقد في القاهرة الأربعاء المقبل، يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص لبحث التطورات في ليبيا.



وأضافت وزارة الخارجية: أن اجتماع الأربعاء الوزراي، سيبحث مجمل الأوضاع في شرق المتوسط، وسيبحث التصدي لمن يعرقل التسوية في ليبيا، وفق ما نقلت قناة (العربية).



يأتي هذا الاجتماع، بعد وقت قليل من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد، بإن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا المتمركزة في طرابلس برئاسة فائز السراج.



وأقر البرلمان التركي يوم الخميس مشروع قانون يسمح بنشر القوات في ليبيا لحماية مصالح أنقرة في شمال أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط وإرساء السلام والاستقرار في ليبيا.