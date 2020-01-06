نقابة الموظفين: لنا مستحقات مالية لم نتقاضاها ونسب الصرف متفاوتة بين الضفة وغزة

قال عضو نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، نضال المصري: إن استيفاء الحكومة الفلسطينية لمستحقات الموظفين الحكوميين، يتعلق بموظفي الضفة الغربية، وليس قطاع غزة.



وأضاف المصري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "الموظفون في قطاع غزة، لهم مستحقات من 2017 لم يتلقوها حتى اللحظة، ونسب الصرف لم تتساوى بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى اللحظة".



وتابع المصري: "غزة تُصرف لها الرواتب على نسبة 75% من أصل 100%، كما أن راتب شهر آذار/ مارس 2018 لم يصرف حتى اللحظة، وفعلياً لنا مستحقات خاصة في ظل تفاوت النسب كل حقوق موظفي غزة من 2007 حتى اليوم من درجات وعلاوات، لم يتلقاها أي موظف في غزة".



وأشار المصري، إلى أن الوعود التي أطلقت هي بالهواء، ولحتى اللحظة لم تُطبق، متابعاً: "الأمر لن يظهر إلا مع بداية السنة، وننتظر الشهر المقبل، حيث إن هناك وعودات لقطاع غزة بإلغاء التقاعد المالي، وإنصاف موظفي غزة، ننتظر بداية العام لنعرف هل ستدخل المديونية والمستحقات الخاصة بنا، بالموازنة الجديدة لعام 2020".



وتابع المصري: "الموظفين لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا لم ينالوا جميع حقوقهم وسيكون هناك فعاليات ضخمة حتى ينال الموظفين كل تلك الحقوق".



وأمس الأحد، أعلنت وزارة المالية، صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، وباقي مستحقات شهر أيلول/ سبتمبر، مشيرةً إلى إنها بذلك، تكون سددت جميع المستحقات للموظفين، وفقاً للآلية التي تم الإعلان عنها سابقاً من قبل الوزارة.

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال