"التعليم العالي": 52 مؤسسة تعليم عالٍ مُرخصة ومُعتمدة في فلسطين

مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله "ارشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الدليل الإحصائي السنوي لبيانات قطاع التعليم العالي الفلسطيني، للعام الأكاديمي 2018- 2019.



ووفق ما وصل "دنيا الوطن"، فقد أظهر الدليل أن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة والمرخصة في فلسطين، بلغت (52) مؤسسة، بواقع (15) جامعة تقليدية، وجامعتان للتعليم المفتوح، و(17) كلية جامعية، و(18) كلية مجتمع متوسطة.



وبيّن الدليل، أن عدد الطلبة المسجلين والمنتظمين على مقاعد الدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي الحالي (218.126) طالب وطالبة، منهم (133.613) أنثى بنسبة 61 %.، و(84.513) من الذكور بنسبة 39 %، بينما وصلت نسبة المسجلين والمنتظمين في برامج الدبلوم المتوسط (11.64 %) من عدد المسجلين المنتظمين في مؤسسات التعليم العالي.



وبلغ عدد خريجي العام الدراسي 2017-2018 (45.722) طالباً وطالبة، منهم (34.939) خريج بكالوريوس، (2.702) خريج ماجستير، (14) خريج دكتوراة، (82) خريج دبلوم عالٍ، (6.792) خريج دبلوم متوسط، (158) خريج دبلوم مهني.



وأعلنت الوزارة، أنه بإمكان الباحثين والمهتمين، مطالعة الدليل كاملاً من خلال موقع الوزارة الإكتروني www.mohe.pna.ps