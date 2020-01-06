مقاتلون أجانب وعناصر من المخابرات التركية يصلون ليبيا

بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن

يشار إلى أن البرلمان التركي، صدق في الثاني من الشهر الجاري على مذكرة رئاسية، بارسال قوات إلى ليبيا، في خطوة قوبلت بإدانات عربية ودولية.









وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أمس الأحد، (الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020) بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استناداً إلى الضوء الأخضر، الذي منحه البرلمان التركي له قبل أيام، وقال في مقابلة مع قناة (سي ان ان ترك)، إنّ "مهمة جنودنا هناك هي التنسيق، جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي"، مؤكداً، أن بلاده سترسل أيضاً كبار قادة الجيش.





ونقلت وكالة (الأناضول) التركية الرسمية للأنباء عن أردوغان القول: "نحن غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا، ولا نقيم وزناً لإدانتها"، في إشارة إلى انتقادات الرياض لقرار البرلمان التركي.



وأضافت، أن حكومة الوفاق، أبرمت اتفاقية سرية مع أنقرة للتكفل مادياً بضحايا تركيا، تضمن دفع الوفاق تعويضات لمصابين أو قتلى من الجانب التركي.