مقاتلون أجانب وعناصر من المخابرات التركية يصلون ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
بدأت قوات تركية، بالتوجه تدريجياً إلى ليبيا، حيث أفادت مصادر في وقت متأخر من مساء الأحد، بوصول مقاتلين من جنسيات مختلفة إلى طرابلس، قادمين من سوريا، وذلك بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا.
وأكدت مصادر وفق (العربية)، أن عناصر في الاستخبارات التركية، وصلت إلى طرابلس، تمهيداً لدخول القوات التركية بعدها، حيث دخلت عناصر استطلاع استخباراتية من الجيش التركي إلى العاصمة الليبية؛ للإعداد والتجهيز لاستقبال القوات التركية القادمة.
كما نقلت، أن تركيا سلّمت حكومة الوفاق، أجهزة رؤية ليلية، وأجهزة كشف الألغام والمفرقعات، وأسلحة تركية خفيفة ومتوسطة.
بدأت قوات تركية، بالتوجه تدريجياً إلى ليبيا، حيث أفادت مصادر في وقت متأخر من مساء الأحد، بوصول مقاتلين من جنسيات مختلفة إلى طرابلس، قادمين من سوريا، وذلك بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا.
وأكدت مصادر وفق (العربية)، أن عناصر في الاستخبارات التركية، وصلت إلى طرابلس، تمهيداً لدخول القوات التركية بعدها، حيث دخلت عناصر استطلاع استخباراتية من الجيش التركي إلى العاصمة الليبية؛ للإعداد والتجهيز لاستقبال القوات التركية القادمة.
كما نقلت، أن تركيا سلّمت حكومة الوفاق، أجهزة رؤية ليلية، وأجهزة كشف الألغام والمفرقعات، وأسلحة تركية خفيفة ومتوسطة.
يشار إلى أن البرلمان التركي، صدق في الثاني من الشهر الجاري على مذكرة رئاسية، بارسال قوات إلى ليبيا، في خطوة قوبلت بإدانات عربية ودولية.
وأضافت، أن حكومة الوفاق، أبرمت اتفاقية سرية مع أنقرة للتكفل مادياً بضحايا تركيا، تضمن دفع الوفاق تعويضات لمصابين أو قتلى من الجانب التركي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أمس الأحد، (الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020) بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استناداً إلى الضوء الأخضر، الذي منحه البرلمان التركي له قبل أيام، وقال في مقابلة مع قناة (سي ان ان ترك)، إنّ "مهمة جنودنا هناك هي التنسيق، جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي"، مؤكداً، أن بلاده سترسل أيضاً كبار قادة الجيش.
ونقلت وكالة (الأناضول) التركية الرسمية للأنباء عن أردوغان القول: "نحن غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا، ولا نقيم وزناً لإدانتها"، في إشارة إلى انتقادات الرياض لقرار البرلمان التركي.
فيديو أرشيفي.. تركيا: البرلمان يوافق على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا
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