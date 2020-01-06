تنويه (مهم) من الداخلية بغزة حول عمل معبر رفح ليوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، تنويهاً حول عمل معبر رفح البري، ليوم غدٍ الثلاثاء.
وقالت الوزارة في التنويه، الذي وصل "دنيا الوطن": "ننوّه للمواطنين الكرام، بأن معبر رفح البري، سيكون مغلقاً غداً الثلاثاء أمام حركة المسافرين في الاتجاهين، وذلك لوجود إجازة رسمية بسبب الأعياد".
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، تنويهاً حول عمل معبر رفح البري، ليوم غدٍ الثلاثاء.
وقالت الوزارة في التنويه، الذي وصل "دنيا الوطن": "ننوّه للمواطنين الكرام، بأن معبر رفح البري، سيكون مغلقاً غداً الثلاثاء أمام حركة المسافرين في الاتجاهين، وذلك لوجود إجازة رسمية بسبب الأعياد".
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