تنويه (مهم) من الداخلية بغزة حول عمل معبر رفح ليوم الثلاثاء

معبر رفح - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، تنويهاً حول عمل معبر رفح البري، ليوم غدٍ الثلاثاء.



وقالت الوزارة في التنويه، الذي وصل "دنيا الوطن": "ننوّه للمواطنين الكرام، بأن معبر رفح البري، سيكون مغلقاً غداً الثلاثاء أمام حركة المسافرين في الاتجاهين، وذلك لوجود إجازة رسمية بسبب الأعياد".