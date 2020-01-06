على خلفية زيارة هنية لطهران.. عائلة الجندي غولدن تشن هجوماً على نتنياهو

هنية في زيارة سابقة لإيران

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رام الله - دنيا الوطن

شنت عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة، هدار غولدن هجوماً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية للعاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في تشييع قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.



وقالت العائلة في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن هدايا يقدمها نتنياهو لحماس، مضيفة: هذا الصباح وصل هنية لإيران للمشاركة في جنازة سليماني، على عكس اتفاقه مع مصر بألا يتوجه لإيران.



وتابعت: من الخطأ السماح لهنية بالسفر إلى العالم كرجل دولة حر دون الضغط عليه، والمطالبة بإعادة الجنود الأسرى.



وشارك هنية صباح اليوم، في مراسم تشييع سليماني في العاصمة الإيرانية، طهران، وألقى كلمة تحدث فيها عن مناقبه.