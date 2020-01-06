هُجومٌ دامٍ على قاعدة تضم أميركيين بكينيا يسفر عن سقوط ثلاثة قتلى



قال قائد (أفريكوم)، الجنرال ستيفن تاونسند في بيان: إنه يريد إظهار "تصميم أقوى" على الرغم من هذه الخسائر، مضيفاً "جنبًا إلى جنب مع شركائنا الأفارقة والدوليين، سنطارد المسؤولين عن هذا الهجوم، والشباب الذين يسعون إلى مهاجمة الأميركيين، والإضرار بالمصالح الأميركية"، متابعاً: "مازلنا ملتزمين بمنع الشباب من الاحتفاظ بملاذ آمن يمكنهم من خلاله شن هجمات مميتة".



وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم الأحد، وأكدت في بيان، أنها "نجحت في مهاجمة القاعدة العسكرية المحصنة بشدة، وباتت تسيطر حاليًا على جزء منها"، وتحدثت عن سقوط ضحايا كينيين وأميركيين.



وأوضحت الحركة، أن هذا الهجوم يندرج في إطار حملتها تحت شعار "القدس لن تهوَّد أبدًا"، وهي عبارة استخدمت للمرة الأولى في هجوم على مجمع (دوسيت) الفندقي الراقي في نيروبي في كانون الثاني/ يناير 2019، أسفر عن سقوط 21 قتيلًا، واتهمت القيادة الأميركية الحركة المتطرفة بإعطاء معلومات خاطئة لوسائل الإعلام.



أكدت في بيان، أن "الشباب نشروا بيانات عدة للإعلام، فيها مبالغة بشأن الوضع الأمني على الأرض، وهذه ممارسة معتادة بالنسبة إلى هذه المنظمة الإرهابية".



وفي بيانٍ ثانٍ، تحدثت الحركة عن معارك استمرت عشر ساعات، ساخرة من "عجز الولايات المتحدة عن منع هجوم بحفنة من المسلمين من أصحاب الإرادة الصلبة".

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الأميركي، مقتل ثلاثة أميركيين، وهم جندي ومتعاقدان، الأحد، في هجوم لحركة الشباب الصومالية المتشددة على قاعدة عسكرية في كينيا، تستخدمها قوات أميركية وكينية.قالت أفريكوم في بيان نشرته (إيلاف) إنّ موظّفَين اثنين آخرين في البنتاغون، أصيبا بجروح، من دون أن تعطي مزيدًا من التفاصيل حول هوية الضحايا.