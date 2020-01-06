قيادي فلسطيني يكشف ما تم بحثه بالاجتماع التشاوري لـ"تنفيذية" المنظمة

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

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رام الله - دنيا الوطن

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، تفاصيل الاجتماع التشاوري، الذي عقدته اللجنة أمس الأحد في رام الله.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الحكومة الإسرائيلية، شكّلت لجنة خاصة، تبحث في مسألة ضم الأغوار، ويرأس اللجنة المدير العام لرئيس مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتضم أعضاء من وزارتي الخارجية والجيش.



وأضاف رأفت: نحن نتابع هذا الأمر مع الجنائية الدولية والمدعية العامة، بنسودا، التي حذرت إسرائيل من ضم أراضٍ فلسطينية، لأن ذلك يعتبر جريمة حرب، ولذلك نتابع هذا الأمر، وهذه اللجنة الخاصة المشكّلة من قبل الحكومة الإسرائيلية، سترفع توصياتها إلى الحكومة الإسرائيلية من أجل الضم، أو رفع الموضوع لـ (كنيست)، لإقرار قانون من أجل ضم الأراضي الفلسطينية.



وتابع: أن اللجنة الوطنية العليا، عقدت اجتماعاً في الثاني من هذا الشهر، وأمس خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، تم البحث في نتائج هذا الاجتماع، وتقرر تشكيل لجنة سياسة وفنية، وفتح مكاتب في المحافظات الجنوبية، وتقديم الشكاوى سيتم الشروع فيها فوراً، وهذه اللجان تضم ممثلي القوى السياسية والمؤسسات الرسمية والأهلية، وتحديداً المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.



وقال رأفت: سنتابع كل هذا الأمر مع محكمة الجنايات الدولية، بشأن كل الجرائم التي ارتكبتها، وسترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وبحق الأرض الفلسطينية، بدءاً من القدس، وحتى سائر الأرض.



وشدّد على أن السلطة الفلسطينية، ستتابع هذا الأمر في كل المؤسسات الدولية، بدءاً من مجلس الأمن، حتى الجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، وكل المؤسسات الدولية.