شاهد: هنية يُلقي كلمة في مهرجان تشييع جثمان سليماني بطهران





جاء ذلك، في كلمة له خلال تشييع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في طهران.



وقال هنية: إن الشهيد سليماني، قدم لفلسطين والمقاومة، ما وصلت إليه من قوة واقتدار، مضيفاً أن "روح الإجرام الأميركية، هي التي أعطت الغطاء للجرائم الإسرائيلية في فلسطين وخارجها".



وأشار إلى أن "مشروع المقاومة على أرض فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني لن ينكسر، ولن يضعف، وسيستمر حتى دحر المحتلين، والاغتيالات تزيدنا إصراراً على تحرير فلسطين والقدس"، وفق ما نقل موقع قناة (الميادين).



وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائلاً: إن "الشهيد القائد سليماني، الذي ضحى من أجل فلسطين وشعبها، هو شهيد القدس"، موضحاً: أن "المقاومة التي انتصرت في غزة ولبنان، ستنتصر في مواجهة المشروع الصهيوني".



ووصل جثمان سليماني إلى العاصمة الإيرانية طهران، بعد أيام قليلة من اغتياله، بعد غارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: إننا "أتينا من فلسطين؛ لنقدم التعازي إلى سماحة القائد السيد علي خامنئي، والجمهورية الإسلامية، بشهادة الفريق سليماني".