الفتياني يتحدث عن قرار تعيين ناطقيْن جديدين لفتح وتطوير الخطاب الإعلامي

أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني

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رام الله - دنيا الوطن

تحدّث أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، اليوم الاثنين، عن قرار الحركة، تعيين حسين حمايل، وإياد نصر، ناطقيْن باسم الحركة.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أولاً تطوير الخطاب الإعلامي لحركة فتح، هو أحد أهم الأهداف لمواجهة هذه المرحلة، والتواصل بين جماهير أبناء شعبنا وحركة فتح، وإيصال رسالة تنظيمية بشكل مباشر.



وتابع الفتياني: سيكون هناك العديد من القرارات التي لها علاقة بتطوير الخطاب الإعلامي وتوحيده، ليكون خطاباً إعلامياً بامتياز؛ ليضع أبناء شعبنا أمام تفاصيل ما يجري على الأرض، وتوجيه هذا الخطاب تجاه الفعل الوطني، وتكريس الجهد؛ لتكون كلمة فتح هي الكلمة الجامعة للكل الفلسطيني.



وفيما يتعلق، بقرار الحكومة الإسرائيلية، بحث ضم منطقة الأغوار، قال الفتياني: إن الموقف والقرار الفلسطيني المعلن والواضح والصريح، أن إقدام إسرائيل على هكذا خطوة، يعني نهاية كل ما بين السلطة وإسرائيل.