ترامب مهدداً العراق: لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفة قاعدتنا العسكرية





يأتي ذلك بعدما طالب البرلمان العراقي، القوات الأمريكية بمغادرة البلاد، مضيفاً أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد، أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.



وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي، لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي، لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها".



وقال ترامب: إنه إذا طالب العراق برحيل القوات الامريكية، ولم يتم ذلك على أساس ودي، "سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقاً، ستكون عقوبات إيران بجوارها شيء صغير".

رام الله - دنيا الوطنهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت متأخر من يوم الأحد، بفرض عقوبات على بغداد.