دولي

ترامب مهدداً العراق: لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفة قاعدتنا العسكرية

ترامب مهدداً العراق: لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفة قاعدتنا العسكرية
الرئيس الأمريكي في زيارة سابقة للعراق
رام الله - دنيا الوطن
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت متأخر من يوم الأحد، بفرض عقوبات على بغداد.

يأتي ذلك بعدما طالب البرلمان العراقي، القوات الأمريكية بمغادرة البلاد، مضيفاً أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد، أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.

وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي، لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي، لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها".

وقال ترامب: إنه إذا طالب العراق برحيل القوات الامريكية، ولم يتم ذلك على أساس ودي، "سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقاً، ستكون عقوبات إيران بجوارها شيء صغير".

أخبار ذات صلة

(بومبيو) يُعلّق على انتخابات رئيس برلمان فنزويلا

(بومبيو) يُعلّق على انتخابات رئيس برلمان فنزويلا

الخارجية الألمانية: تهديدات ترامب بفرض عقوبات على العراق غير مفيدة

الخارجية الألمانية: تهديدات ترامب بفرض عقوبات على العراق غير مفيدة

بيلوسي: مجلس النواب سيصوت على قانون &#34;الحد من تحركات ترامب&#34; العسكرية

بيلوسي: مجلس النواب سيصوت على قانون "الحد من تحركات ترامب" العسكرية

اجتماع عاجل للناتو بعد اغتيال سليماني

اجتماع عاجل للناتو بعد اغتيال سليماني

الإليزيه: ماكرون أكد لترامب ضرورة وقف أنشطة فيلق القدس

الإليزيه: ماكرون أكد لترامب ضرورة وقف أنشطة فيلق القدس

بدء ضخ الغاز الروسي إلى اليونان ومقدونيا الشمالية عبر &#34;السيل التركي&#34;

بدء ضخ الغاز الروسي إلى اليونان ومقدونيا الشمالية عبر "السيل التركي"

أردوغان يُعلن عن زيارة بوتين لتركيا الأربعاء لبحث القضايا الإقليمية

أردوغان يُعلن عن زيارة بوتين لتركيا الأربعاء لبحث القضايا الإقليمية

إيران ترصد &#34;80 مليون دولار&#34; مكافأة لمن يأتي برأس (ترامب)

إيران ترصد "80 مليون دولار" مكافأة لمن يأتي برأس (ترامب)

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الإثنين

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الإثنين

حصول جامعة النجاح على اعتماد برنامج دكتوراه في تكنولوجيا الطاقة المستدامة

حصول جامعة النجاح على اعتماد برنامج دكتوراه في تكنولوجيا الطاقة المستدامة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والعيسوية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والعيسوية

للمشاركة بتشييع سليماني.. هنية والعاروري يصلان طهران

للمشاركة بتشييع سليماني.. هنية والعاروري يصلان طهران

الديمقراطية تُحمل بلديات القطاع المسؤولية عن خسائر المواطنين أثناء المنخفض الجوي

الديمقراطية تُحمل بلديات القطاع المسؤولية عن خسائر المواطنين أثناء المنخفض الجوي

قوات الاحتلال تقتحم بلدة جَيّوس شمال شرق قلقيلية

قوات الاحتلال تقتحم بلدة جَيّوس شمال شرق قلقيلية

الأسير زهران مُضرب منذ 105 أيام ومحكمة الاحتلال تُماطل في الإفراج عنه

الأسير زهران مُضرب منذ 105 أيام ومحكمة الاحتلال تُماطل في الإفراج عنه

الدفاع المدني يُصدر تنويهاً حول نية الاحتلال فتح برك تجمع الأمطار تجاه غزة

الدفاع المدني يُصدر تنويهاً حول نية الاحتلال فتح برك تجمع الأمطار تجاه غزة

منوعات

سهير رمزي تستجم مع زوجها وتثير التساؤلات بإطلالتها

سهير رمزي تستجم مع زوجها وتثير التساؤلات بإطلالتها

تعليق غير متوقع من زوج بيرين سات بعد مشاهدها الجريئة بمسلسلها الجديد

تعليق غير متوقع من زوج بيرين سات بعد مشاهدها الجريئة بمسلسلها الجديد

رسائل مؤثرة من نجوم العرب لنانسي عجرم بعد حادثة القتل بمنزلها

رسائل مؤثرة من نجوم العرب لنانسي عجرم بعد حادثة القتل بمنزلها

&#34;غرفة ضيقة ووالدها الميت&#34;.. ما تفسير حلم سعاد نصر الذي رأته قبل الوفاة؟

"غرفة ضيقة ووالدها الميت".. ما تفسير حلم سعاد نصر الذي رأته قبل الوفاة؟

هل منعت بسمة بوسيل زوجها تامر حسني من التمثيل مع مي عزالدين؟

هل منعت بسمة بوسيل زوجها تامر حسني من التمثيل مع مي عزالدين؟

نادية لطفي على &#34;كرسي متحرك&#34; في يوم ميلادها

نادية لطفي على "كرسي متحرك" في يوم ميلادها

نقل زوج نانسي عجرم إلى المستشفى بعد قتله لصاً داخل منزلهما

نقل زوج نانسي عجرم إلى المستشفى بعد قتله لصاً داخل منزلهما

ماذا قالت نانسي عجرم في أول ظهور لها بعد مقتل مسلح بمنزلها؟

ماذا قالت نانسي عجرم في أول ظهور لها بعد مقتل مسلح بمنزلها؟

نانسي عجرم مُصابة.. شاهد لحظة دخول السّارق إلى منزلها قبل أن يقتله زوجها

نانسي عجرم مُصابة.. شاهد لحظة دخول السّارق إلى منزلها قبل أن يقتله زوجها

تاج حيدر تجمع النجمات بمنزلها.. والمتابعون يتغزلون بحفاظها على جمالها

تاج حيدر تجمع النجمات بمنزلها.. والمتابعون يتغزلون بحفاظها على جمالها

عربي

أبو الغيط يعرب عن قلقه إزاء الوضع في العراق ويدعو للتهدئة

أبو الغيط يعرب عن قلقه إزاء الوضع في العراق ويدعو للتهدئة

العراق يشتكي الولايات المتحدة بمجلس الأمن.. والبرلمان يُطالب بإنهاء تواجد التحالف الدولي

العراق يشتكي الولايات المتحدة بمجلس الأمن.. والبرلمان يُطالب بإنهاء تواجد التحالف الدولي

رئيس الوزراء الأردني: الحكومة بصدد مراجعة اتفاقيات الطاقة

رئيس الوزراء الأردني: الحكومة بصدد مراجعة اتفاقيات الطاقة

نصر الله: يوم مقتل سليماني تاريخ فاصل بين مرحلتين بالمنطقة

نصر الله: يوم مقتل سليماني تاريخ فاصل بين مرحلتين بالمنطقة