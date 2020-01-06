قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والعيسوية

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، (وفا)، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة مواطنين من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت: راضي صلاح طقاطقة (17 عاماً)، وعامر خالد طقاطقة (17 عاماً)، ومجاهد يوسف طقاطقة (16 عاماً)، ومحمود أحمد طقاطقة (19 عاماً)، وماجد صلاح طقاطقة (21 عاماً)، ومحمد خالد ثوابتة (23 عاماً)، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من بلدة عزون، شرق قلقيلية.



وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين نضال شاكر رضوان (19 عاماً)، وياسين عماد شبيطة (17 عاماً)، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبثت بمحتوياتهما.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين من بلدة العيسوية، شمال شرق القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت: أنور سامي عبيد، وفايز محيسن، ونديم الصفدي، وآدم محمود، وصالح أبو عصب، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.



وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال، منزل المواطن حافظ العجلوني في بلدة العيزرية، وفتشته وعبثت بمحتوياته.