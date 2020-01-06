للمشاركة بتشييع سليماني.. هنية والعاروري يصلان طهران

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رام الله - دنيا الوطن

وصل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ونائبه صالح العاروري، يرافقهم وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية.



وبحسب وكالة (تسنيم) الإيرانية، فإن قيادة حركة حماس، وصلت مساء أمس الأحد، إلى طهران في مستهل زيارة رسمية، بالإضافة للمشاركة في تشييع قاسم سليماني.



ويضم الوفد كلاً من: إسماعيل هنية، وصالح العاروري، وموسى أبو مرزوق، وحسام بدران، وزاهر جبارين، وأسامة حمدان، وقيادات أخرى.