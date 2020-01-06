طقس الاثنين: أجواء غائمة جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة





2- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.





3- خطر التزحلق على الطرقات.









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 12-6 10-5 8-4 بيت لحم 12-6 10-5 8-4 رام الله والبيرة 11-5 9-4 7-3 طولكرم 16-9 14-8 13-7 نابلس 13-7 11-6 9-5 قلقيلية 16-9 14-8 13-7 جنين 15-8 14-7 11-6 سلفيت 12-6 10-5 8-4 طوباس 15-8 14-7 11-6 روابي 13-7 11-6 9-5 الخليل 10-5 9-4 7-3 غزه 17-10 15-9 14-8 أريحا 20-11 18-10 15-9 خانيونس 17-10 15-9 14-8 الأغوار الشمالية 18-9 16-8 13-7 رفح 16-9 14-8 15-9 4- تدني مدى الرؤيا الافقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.الثلاثاء2020/01/07: يكون الجو غائماً ومغبراً وشديد البرودة في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجاً .الاربعاء 2020/01/08: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا خلال ساعات الصباح على المناطق الشمالية وتمتد الامطار وتشتد تدريجياً خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها الى 80 كم / ساعة والبحر مائجاً .الخميس 2020/01/09: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا ، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يومي الاربعاء والخميس من خطر :1-شدة سرعة الرياح.