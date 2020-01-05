الديمقراطية تحمل بلديات القطاع المسؤولية عن خسائر المواطنين أثناء المنخفض الجوي

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رام الله - دنيا الوطن

حملت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وزارة الحكم المحلي وبلديات قطاع غزة المسؤولية الكاملة عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالمواطنين جراء غرق منازلهم وممتلكاتهم أثناء المنخفض الجوي.



وقالت الجبهة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه أين الجهوزية التامة للبلديات لاستقبال المنخفض الجوي، ونحن نرى غرق شوارع غزة ومناطق سكنية وبيوت المواطنين وممتلكاتهم؟، وأين دور وزارة الحكم المحلي في المسائلة والمحاسبة والتي أشرفت قبل عدة أشهر على انتخاب النخب في آلية البيت المفتوح لتعيين رؤساء عدة بلديات في قطاع غزة؟.



ودعت الجبهة لتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بغرق شوارع غزة وتضرر المواطنين، ومحاسبة المسؤولين على تقصيرهم عن القيام بواجبهم، وتعويض المتضررين، مطالبة البلديات بمعالجة سريعة وعاجلة لمشاكل البنية التحتية، وتطوير شبكات الصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على تضامنها ووقوفها مع المواطنين المتضررين من الخسائر التي لحقت بهم جراء غرق منازلهم وممتلكاتهم، وعلى حقهم في التعبير عن غضبهم سلمياً.