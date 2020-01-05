الإليزيه: ماكرون أكد لترامب ضرورة وقف أنشطة فيلق القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على تضامن فرنسا مع حلفائها "بعد الاعتداءات التي استهدفت مواقع التحالف الدولي في العراق خلال الأسابيع الأخيرة".



وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي إن ماكرون أعرب خلال اتصاله مع ترامب عن قلقه إزاء "الأعمال المزعزعة للاستقرار لفيلق القدس بقيادة قاسم سليماني"، في إشارة للجنرال الذي لقي حتفه يقصف أمريكي ببغداد مؤخرا.



وأضاف البيان أن "ماكرون دعا إيران لوضع حد لأعمال فيلق القدس المزعزعة للاستقرار والامتناع عن أي تصعيد عسكري من شأنه أن يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة" وفق (سبوتنيك).



وشدد ماكرون على "تصميم فرنسا على العمل إلى جانب شركائها المحليين والدوليين من أجل خفض حدة التوترات".



وأتم البيان "ماكرون قال إن الأولوية يجب أن تكون لاستكمال أعمال التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في إطار احترام سيادة العراق من أجل أمنه والاستقرار في المنطقة".



يذكر أن التحالف الدولي لمحاربة (تنظيم الدولة)، والذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا، أعلن وقف عملياته ضد الإرهابيين، والتركيز على حماية قوات وقواعد التحالف بالتزامن مع تزايد حدة التوتر مع إيران.