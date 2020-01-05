حبيب: جهود التهدئة لازالت سارية المفعول.. والحركة لن تشارك في الانتخابات

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، إن جهود التهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية بالوساطة المصرية التي كانت في عام 2014 لازالت سارية المفعول، لافتاَ الى أن حركة الجهاد الإسلامي تلتزم بها بقدر التزام الاحتلال الاسرائيلي.





وأضاف حبيب في تصريح خاص ل "دنيا الوطن"، أن كل اعتداء من قبل الاحتلال يقابله رد من المقاومة الفلسطينية، مضيفاَ الى أن الاحتلال غالباً ما يخرق التهدئة، وفي حينها يستوجب الرد من المقاومة الفلسطينية بما فيها حركة الجهاد الإسلامي.





وفيما يتعلق بالانتخابات، قال حبيب: إن حركة الجهاد الإسلامي لديها موقف واضح من موضوع الانتخابات في سياق اوسلو، مشدداً على عدم مشاركة حركة الجهاد الإسلامي في الانتخابات.





وتابع:" الانتخابات شأن وطني، وحركة الجهاد الإسلامي مع أن يكون انتخابات ولكن يجب أن يكون قبل الانتخابات تتويج لاتفاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية".





وأضاف:" تعودنا على تهديدات قادة الاجرام في الاحتلال، والمعركة بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي معركة تزداد شراسة كل يوم ومستمرة حتى كنس الاحتلال عن أرضنا وعودة فلسطين الى حضنها الدافئ العربي والإسلامي".

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خاص دنيا الوطن- آن العقاد