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الاحتلال يعتقل شابا بزعم تسلله لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل

الاحتلال يعتقل شابا بزعم تسلله لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، شابا بزعم تسلله لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل.

وزعمت وسائل اعلام اسرائيلية ان شابا تسلل لمستوطنة "كريات أربع" وتم اعتقاله، وانتهى الحدث بالمكان.

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