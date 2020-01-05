شاهد: منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ينظم مهرجان العودة الدولي للأفلام

خاص دنيا الوطن- آن العقادنظم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين "مهرجان العودة الدولي للأفلام " اليوم في مدينة غزة بحضور لفيف من الإعلاميين وشركات انتاج اعلامية وشخصيات الاعتبارية.وقال مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد ياسين، إن مهرجان العودة الدولي يأتي في سياق جهد المنتدى، لافتاَ الى أن المنتدى يحرص على اشعال روح المنافسة بين فرسان الإعلام الفلسطيني من خلال بوابة الفن المقاوم.وأضاف ياسين ل " دنيا الوطن"، أن الهدف من المهرجان مخاطبة العالم بلغة الأفلام سواء وثائقية، او كرتونية او دراما او حتى أفلام الموبايل، مؤكداً على مواصلة الدرب والمسيرة وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي.وأكد مدير منتدى الإعلاميين، أن المهرجان أطلق في منتصف أغسطس الماضي وفتح الباب لاستقبال طلبات مشاركة وصل أكثر من 200 طلب مشاركة حتى نهاية شهر نوفمبر ووصلنا الى أكثر من 50 فيلم تأهل منها حوالي 30 فيلم سيتم توزيع الجوائز على الفائزين وتكريمهم.للمزيد من التفاصيل عبر التقرير التالي