الدفاع المدني يصدر تنويهاً حول نية الاحتلال فتح برك تجمع الأمطار تجاه غزة





وقالت الادارة العامية في تصريحح مقتضب لها:"تواصلت قيادة الدفاع المدني مع الاطراف ذات العلاقة بالتنسيق والتي اكدت بدورها وبعد التواصل مع الجانب الاسرائيلي بعدم صحة هذه الإشاعات".







رام الله - دنيا الوطننفت المديرية العامة للدفاع المدني الإشاعات المتداولة على بعض المواقع الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تبليغ الصليب الاحمر للدفاع المدني بنية الجانب الاسرائيلي فتح برك تجمع مياه الامطار من طرفه باتجاه قطاع غزة.