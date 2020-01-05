صواريخ تستهدف مقر السفارة الأمريكية في بغداد
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر لـRT اليوم الأحد، بأن دوي انفجارات سمع في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.
وأضاف المصدر نقلا عن شهود عيان أن السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار، مشيرة إلى أن خمسة صواريخ سقطت في المنطقة الخضراء.
قال مصدر لـRT اليوم الأحد، بأن دوي انفجارات سمع في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.
وأضاف المصدر نقلا عن شهود عيان أن السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار، مشيرة إلى أن خمسة صواريخ سقطت في المنطقة الخضراء.
وأشار المصدر أن أحد الصواريخ سقط على منزل سكني ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح"، مبينا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.
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