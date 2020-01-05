اصابة شرطي جراء دهسه بدراجة مجهولة في قلقيلية

اصيب مساء اليوم الاحد شرطي جراء دهسه بدراجه نارية يقودها شخص مجهول بالقرب من حديقه الحيوانات الوطنيه في مدينة قلقيلية.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الشرطي اصيب اثناء محاولته ايقاف دراجة نارية اثناء القيام باعمال الدورية داخل المدينة وتم نقله للمشفى لتلقي العلاج ووصفت اصابته بالمتوسطة .



واضاف ارزيقات بان قوات من الاجهزة الامنية توجهت للمكان وباشرت الشرطة اجراءات البحث والتحري لمعرفة سائق الدراجة.





رام الله - دنيا الوطن