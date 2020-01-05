دولي

أردوغان يعلن عن زيارة بوتين تركيا الأربعاء لبحث القضايا الإقليمية

أردوغان يعلن عن زيارة بوتين تركيا الأربعاء لبحث القضايا الإقليمية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، سيزور تركيا يوم الأربعاء المقبل لبحث مجمل القضايا الإقليمية.

وقال بيسكوف: "خلال واحدة من المحادثات الهاتفية التي جرت مؤخرا بين الجانبين، اتفق بوتين وأردوغان على مطلع يناير موعدا للزيارة، التي ستتم في الأيام العشرة الأوائل من يناير، إذ سيكون الجزء التركي من مشروع "السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى تركيا جاهزا بحلول هذا الوقت، والزيارة قيد الإعداد" بحسب (الأناضول).

وسبق للمتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، وأعلن في وقت سابق، أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركيا ستجرى في الأيام العشرة الأولى من يناير 2020.

أخبار ذات صلة

بدء ضخ الغاز الروسي إلى اليونان ومقدونيا الشمالية عبر &#34;السيل التركي&#34;

بدء ضخ الغاز الروسي إلى اليونان ومقدونيا الشمالية عبر "السيل التركي"

إيران ترصد &#34;80 مليون دولار&#34; مكافأة لمن يأتي برأس (ترامب)

إيران ترصد "80 مليون دولار" مكافأة لمن يأتي برأس (ترامب)

أول خطوة إيرانية ضد الولايات المتحدة بعد مقتل سليماني

أول خطوة إيرانية ضد الولايات المتحدة بعد مقتل سليماني

مشاهد جديدة لبقايا سيارة سليماني والمهندس المدمرة

مشاهد جديدة لبقايا سيارة سليماني والمهندس المدمرة

ملياردير روسي يُقرر توزيع ثروته المقدرة بـ 12.6 مليار دولار

ملياردير روسي يُقرر توزيع ثروته المقدرة بـ 12.6 مليار دولار

نتنياهو: إسرائيل تقف بشكل كامل بجانب أمريكا بكفاحها العادل لتحقيق الأمان والسلام

نتنياهو: إسرائيل تقف بشكل كامل بجانب أمريكا بكفاحها العادل لتحقيق الأمان والسلام

لماذا رفض بوش وأوباما اغتيال قاسم سليماني؟

لماذا رفض بوش وأوباما اغتيال قاسم سليماني؟

(نيويورك تايمز): كان من الممكن حدوث حرب ضروس الليلة الماضية

(نيويورك تايمز): كان من الممكن حدوث حرب ضروس الليلة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

تَعَرّضُ المحاصيل الزراعية وخلايا النحل شرقي الشجاعية والتفاح لخسائر فادحة جراء المنخفض

تَعَرّضُ المحاصيل الزراعية وخلايا النحل شرقي الشجاعية والتفاح لخسائر فادحة جراء المنخفض

بلدية الاحتلال تعتدي على صلاحيات الأوقاف الأردنية وترمم أسوار الأقصى

بلدية الاحتلال تعتدي على صلاحيات الأوقاف الأردنية وترمم أسوار الأقصى

انتشال جثة طفل غرق في بركة زراعية غرب الخليل

انتشال جثة طفل غرق في بركة زراعية غرب الخليل

عريقات: لن نستسلم ولن نفقد الأمل ويجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية

عريقات: لن نستسلم ولن نفقد الأمل ويجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية

الحكم (15 عاماً) على قاتل ضابط شرطة في جنين

الحكم (15 عاماً) على قاتل ضابط شرطة في جنين

الرئيس عباس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل للطائفة الأرمنية

الرئيس عباس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل للطائفة الأرمنية

(0404): أنباء عن عملية دهس عند مفترق جيت بسلفيت

(0404): أنباء عن عملية دهس عند مفترق جيت بسلفيت

شاهد: البنوك بغزة تبدأ بصرف رواتب وباقي مستحقات الموظفين

شاهد: البنوك بغزة تبدأ بصرف رواتب وباقي مستحقات الموظفين

منوعات

ماذا قالت نانسي عجرم في أول ظهور لها بعد مقتل مسلح بمنزلها؟

ماذا قالت نانسي عجرم في أول ظهور لها بعد مقتل مسلح بمنزلها؟

تاج حيدر تجمع النجمات بمنزلها.. والمتابعون يتغزلون بحفاظها على جمالها

تاج حيدر تجمع النجمات بمنزلها.. والمتابعون يتغزلون بحفاظها على جمالها

مريم سعيد تتقدم بشكوى رسمية ضد دنيا بطمة.. والأخيرة تنهار

مريم سعيد تتقدم بشكوى رسمية ضد دنيا بطمة.. والأخيرة تنهار

جريمة قتل داخل منزل نانسي عجرم

جريمة قتل داخل منزل نانسي عجرم

أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة: &#34;هحطها في قفص&#34;

أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة: "هحطها في قفص"

صور لأديل صدمت الجمهور بعد خسارتها 19 كيلو من وزنها

صور لأديل صدمت الجمهور بعد خسارتها 19 كيلو من وزنها

تركي آل الشيخ يستقبل 2020 بـ&#34;لوك جديد&#34;

تركي آل الشيخ يستقبل 2020 بـ"لوك جديد"

هل تفقد دنيا بطمة أوسمتها الملكية بعد تهمة فضح المشاهير؟

هل تفقد دنيا بطمة أوسمتها الملكية بعد تهمة فضح المشاهير؟

شاهد: مطربة تونسية تتعرض لموقف محرج على خشبة المسرح

شاهد: مطربة تونسية تتعرض لموقف محرج على خشبة المسرح

محبّو هيفا وهبي يحرجون زينب فياض

محبّو هيفا وهبي يحرجون زينب فياض

عربي

أبو الغيط يعرب عن قلقه إزاء الوضع في العراق ويدعو للتهدئة

أبو الغيط يعرب عن قلقه إزاء الوضع في العراق ويدعو للتهدئة

نصر الله: يوم مقتل سليماني تاريخ فاصل بين مرحلتين بالمنطقة

نصر الله: يوم مقتل سليماني تاريخ فاصل بين مرحلتين بالمنطقة

شاهد: صور لسليماني ونصر الله تُنشر لأول مرة

شاهد: صور لسليماني ونصر الله تُنشر لأول مرة

اتفاقية الغاز مع إسرائيل تُشعل مجلس النواب الأردني

اتفاقية الغاز مع إسرائيل تُشعل مجلس النواب الأردني