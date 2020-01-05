أردوغان يعلن عن زيارة بوتين تركيا الأربعاء لبحث القضايا الإقليمية





وسبق للمتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، وأعلن في وقت سابق، أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركيا ستجرى في الأيام العشرة الأولى من يناير 2020.



أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، سيزور تركيا يوم الأربعاء المقبل لبحث مجمل القضايا الإقليمية.وقال بيسكوف: "خلال واحدة من المحادثات الهاتفية التي جرت مؤخرا بين الجانبين، اتفق بوتين وأردوغان على مطلع يناير موعدا للزيارة، التي ستتم في الأيام العشرة الأوائل من يناير، إذ سيكون الجزء التركي من مشروع "السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى تركيا جاهزا بحلول هذا الوقت، والزيارة قيد الإعداد" بحسب (الأناضول).