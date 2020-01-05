تَعَرّضُ المحاصيل الزراعية وخلايا النحل شرقي الشجاعية والتفاح لخسائر فادحة جراء المنخفض





وقال الاستاذ عماد غزال، مدير الجمعية التعاونية لمربي النحل بقطاع غزة: إن السيول جرفت الكثير من خلايا النحل الموجودة في تلك المناطق، مما كبد الكثير من المزارعين لخسائر فادحة.





وناشد غزال، وزير الزراعة رياض العطاري، ورئيس صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، الدكتور ناصر الجاغوب، بتفعيل لجان حصر الأضرار، وتعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بهم، جراء هذه الكارثة الطبيعية.



رام الله - دنيا الوطنتكبد المزارعون شرقي حيي الشجاعية والتفاح لخسائر فادحة، جراء المنخفض الجوي، الذي ضرب المنطقة مساء أمس السبت.