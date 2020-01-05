كهرباء القدس: سيتم حل 70% من أزمة انقطاع التيار برام الله





وقالت الشركة: نحن نعلم حجم المعاناة، التي كانت كبيرة لاسيما في هذا البرد القارس، لكن ما حدث كان خارجاً عن إرادتنا، مضيفة أن الاحتلال مارس علينا كافة أشكال العنصرية من خلال مماطلته في إصلاح الأعطال.



وأكدت الشركة، أن الطواقم الفنية العاملة بالميدان، بذلت مجهوداً كبيراً في محاولة لتجنيب المواطنين انقطاع التيار الكهربائي عبر تدوير الأحمال، إلا أنه نتيجة نقص الطاقة، أدى في بعض الأحيان إلى ارتفاع ساعات القطع، مضيفة: أن كهرباء إسرائيل لازالت ترفض تزويدنا بطاقة إضافية لمحافظتي رام الله والبيرة، ونقاط ربط إضافية في ظل النمو السكاني المتزايد.



وأشارت الشركة، إلى أن سلطة الطاقة الفلسطينية، بدأت عمليات الفحص اللازمة لتشغيل محطة قلنديا الرئيسة، والذي سيستغرق نحو 20 يوماً، والتي من شأنها أن تسهم في تخفيف الانقطاعات ورفع كفاءة الطاقة لمحافظتي رام الله والبيرة.



وتقدمت الشركة باعتذارها من كافة المشتركين، على هذه التشويشات والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.



رام الله - دنيا الوطنقالت شركة كهرباء محافظة القدس: إن شركة الكهرباء الإسرائيلية، أبلغتها أن غداً سيتم تشغيل المحول الرئيس في محطة (عطروت) بقدرة 30 ميجا واط، بدلاً من 50 ميجا واط، بعد 12 يوماً من معاناة المشتركين من مماطلة الجانب الإسرائيلي في إصلاح الأعطال التي أصابت المحول.وبينت كهرباء القدس، أن تشغيل 30 ميجا واط، سيحل 70% من أزمة انقطاع التيار الكهربائي في محافظتي رام الله والبيرة.وأوضحت الشركة، أنها طيلة الفترة الماضية، كانت على تواصل مع كافة الأطراف لإعادة التيار الكهربائي، إلا أن كهرباء إسرائيل كانت تماطل في إصلاح الأعطال، التي أصابت المحول.