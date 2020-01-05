انتشال جثة طفل غرق في بركة زراعية غرب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأعلن الدفاع المدني، أن طواقمه في محافظة الخليل، انتشلت اليوم الأحد، جثة طفل يبلغ من العمر (6 سنوات) من داخل بركة زراعية.وقال الدفاع المدني، في تصريح صحفي: إن طواقمه بمساعدة المواطنين، أجروا عمليات بحث عن طفل كان يلهو في محيط بركة تجميع مياه زراعية قيد الإنشاء، في بلدة إذنا غرب الخليل، حيث فقدت آثاره.ووفق الدفاع المدني، فقد تم شفط المياه من داخل الحوض، وقام الطاقم بالبحث فيها، وعثر على جثة الطفل.كما وقام الطاقم بتأشير محيط البركة الزراعية، ووضع ألواح معدنية، لعدم وصول المواطنين إليها، بعد أن تجمعت بها مياه الأمطار الأخيرة.