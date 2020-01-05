إيران ترصد مكافأة "80 مليون دولار" لمن يأتي برأس (ترامب)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء اليوم الأحد، عن مكافأة مالية بقيمة 80 مليون دولار أمريكي، لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردًا على مقتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، الجمعة الماضي في العراق.



وقال مقدم برامج التلفزيون: "سكان إيران 80 مليون نسمة، وعلى عدد سكان إيران، نريد أن نقوم بحملة لجمع 80 مليون دولار أمريكي، تقدم مكافأة لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي ترامب".



وأضاف: "ستقدم هذه المكافأة المالية، والتي قدرها 80 مليون دولار أمريكي، للشخص الذي يأتينا برأس من أصدر أوامر قتل الجنرال سليماني، وهو الرئيس الأمريكي المجنون، صاحب الشعر الأشقر"، بحسب ما نقلت صحيفة (القبس) الكويتية.



واعتبر، أن دعوة قتل ترامب، مفتوحة لجميع الأشخاص في العالم، الذين يريدون الحصول على هذه المكافأة المالية، المقدمة من الشعب الإيراني.