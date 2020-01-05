كهرباء غزة تُصدر تنويهًا للمواطنين في المحافظة الوسطى

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت شركة توزيع كهرباء غزة، مساء يوم الأحد، تنويهًا مهمًا للمواطنين في المحافظة الوسطى، حول فصل أحد الخطوط.



وقالت الشركة: إنه سيتم فصل خط رقم 7 الإسرائيلي المغذي للمحافظة من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية، يوم غد الاثنين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة بعد العصر؛ لأعمال صيانة طارئة في محطة التحويل الإسرائيلية.



وأضافت، أن طواقمها، ستقوم بتعويض المناطق المستفيدة من الخط المذكور بالكهرباء، ما أمكن لها ذلك.