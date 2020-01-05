حماس تُهاجم الحكومة بسبب تصريحاتها حول اتفاقيات التهدئة مع إسرائيل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هاجمت حركة (حماس)، اليوم الأحد، الحكومة الفلسطينية، بعد تصريحات الناطق باسم الحكومة، بأن حماس عقدت اتفاقيات هدنة مع إسرائيل.



وقالت حركة حماس: إن "تكرار حديث حكومة فتح وقيادتها عن اتفاق هدنة بين حماس والاحتلال، بالرغم من نفي حماس الواضح لذلك، هو استمرار لسياسة الاستخفاف بالرأي العام الفلسطيني، التي تمارسها قيادات حركة فتح".



وأوضح الناطق باسم الحركة، حازم قاسم في تصريحات صحفية، أن تكرار حديث قيادات السلطة عن موضوع غير موجود "يُعبر عن تردي خطاب السلطة غير القادر على تبرير سلوكها غير الوطني، باستمرار التنسيق الأمني".



وأضاف قاسم: "هذه التصريحات للتغطية على الفضيحة الوطنية المتمثلة باستمرار عقوبات السلطة على غزة، وقطع رواتب ذوي الشهداء والأسرى".



وتابع: "هذه التصريحات، هي محاولة فاشلة من قيادة حركة فتح؛ لتحويل انتباه الشارع الفلسطيني عن تلاعبها بموضوع الانتخابات، وتهربها من هذا المسار الوطني"، وفق تعبير قاسم.