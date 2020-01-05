"دنيا الوطن" تفتح ملف "الحصبة" بحلقة خاصة غداً

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رام الله - دنيا الوطن

تفتح "دنيا الوطن" ملف الحصبة في قطاع غزة والضفة الغربية، بحلقة خاصة من برنامج (استديو الوطن)، وذلك غداً الاثنين الموافق 6 كانون الثاني/ يناير 2020، في تمام الساعة 11 صباحاً، عبر تلفزيون "دنيا الوطن".



وتستضيف الحلقة، كلاً من: الدكتور أحمد الربيعي، استشاري الباطنة والصدرية، بمجمع الشفاء الطبي، والدكتور محمد أبو ندى، طبيب أطفال، ومدير مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال.



وسيكون معنا عبر الهاتف، مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة بقطاع غزة، الدكتور مجدي ضهير، والناطق بإسم وزارة الصحة بالضفة الغربية، الدكتور أسامة النجار.



وسنتعرف خلال الحلقة مع الضيوف والمتحدثين باسم الوزارة، على ما هي الحصبة، وكيف تتم العدوى؟ وكيف يتم التشخيص؟ بالإضافة لكيفية الوقاية منها، والأعراض الجانبية للتطعيم، ومدى انتشارها بفلسطين.



ويذكر، أن وزارة الصحة في قطاع غزّة، قالت: إنّها تعاملت مع 200 حالة إصابة بالحصبة، والتي أودت بحياة شخصين، منذ يونيو/ حزيران 2019، بينما أشارت وزارة الصحة بالضفة الغربية، إلى أنها رصدت إصابتين فقط.