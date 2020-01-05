الكنائس الشرقية تحتفل غدًا بعيد الميلاد

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رام الله - دنيا الوطن

تحتفل الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، يوم غد الاثنين، بعيد الميلاد المجيد.



وتبدأ الاحتفالات الساعة الثامنة والنصف صباحاً بوصول موكب مطران السريان، وبعدها الأقباط عند الساعة التاسعة والنصف، يليه موكب بطريرك الروم الأرثوذكس إلى ساحة المهد، وينظم لها استقبال رسمي حسب (الستاتيكو) المتبع، على أن تختتم بموكب الأحباش عصراً.



وقال رئيس بلدية بيت لحم، أنطون سلمان: إن "الاحتفالات تسير وفق ما خطط لها، ولا يوجد هناك أية منغصات شابت الأجواء العامة".



وأضاف: أن الشرطة أتمت كافة استعداداتها من أجل تأمين الاحتفالات، ووصول موكب البطريرك ومطارنة الطوائف والضيوف والمحتفلين.



وأكدت الشرطة، أنها ستعمل بكافة إداراتها ومراكزها وأقسامها لتوفير الأجواء الملائمة للمحتفلين بهذا العيد الوطني الديني، وتسهيل وصول حجاج بيت لحم من جهة، وتنظيم حركة المواطنين المعتادة في مدن وبلدات المحافظة من جهة أخرى.



ولفتت إلى أن نحو 600 عنصر ما بين ضباط وأفراد، سيشاركون في تأمين هذه الاحتفالات، إضافة إلى القوات المشاركة من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى.